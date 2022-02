Pierre Guitard en quête du bonheur dans son nouvel extrait Comme les autres

À écouter : Isabelle Arseneau parle du nouvel extrait Comme les autres à l'émission La Matinale

Avec son rythme entraînant apporté avec douceur, c’est à la fois une chanson qui motive à se lever le matin, mais qui invite aussi les auditeurs à chercher le bonheur .

Je me disais que rechercher le bonheur activement, ça ne garantit pas de le trouver mais au moins ça t’occupe en attendant. De rester inactif, ça n’aide pas , indique-t-il.

Les paroles livrent justement ce message, lorsque Pierre Guitard chante assez, c’est assez, pourquoi moi j’aurais pas le droit de sourire, comme les autres, comme ça pour rien? Moi aussi j’veux croire que demain tout ira bien .

« Le message c’est que peu importe, je vais prendre soin de moi. » — Une citation de Pierre Guitard, auteur-compositeur-interprète

Dans son nouvel extrait Comme les autres, Pierre Guitard aborde la recherche du bonheur et l'amour de soi.

Selon l’artiste, la chanson parait à un moment lors duquel plusieurs personne peinent à se motiver à sortir en raison de la pandémie. Il encourage les auditeurs avec ses paroles à prendre le temps de se faire plaisir une fois de temps en temps.

Parvient-il à trouver la recette du bonheur?

Dans un vidéoclip qui accompagne sa nouvelle chanson, Pierre Guitard habite sur un terrain sombre. Envieux, il se rend chez ses voisins dans leur maison en couleur, pour leur voler la recette du bonheur.

Un album prévu en automne

L’extrait Comme les autres donne le ton à un album qui s’éloigne un peu du Pierre Guitard dont on a l’habitude.

Il y a une touche différente, quelque chose de plus cru dans les tounes du prochain. C’est plus un album qui a besoin d’exister qu’un album qui a besoin d’être écouté , précise-t-il.

Même si Pierre Guitard a beaucoup souffert des effets de la pandémie sur le monde des arts, il n’a pas voulu écrire des chansons traitant de la crise sanitaire.

J’ai décidé d’aller à l’opposé et de mettre le plus d’espoir possible dans les tounes, ajoute-t-il.

La sortie du troisième album de Pierre Guitard, réalisé par Jesse Mac Cormack, est prévue à l'automne 2022.