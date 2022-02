COVID-19 : Un décès de plus et une baisse des hospitalisations sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord compte un décès de plus en raison de la COVID-19 et 34 personnes hospitalisées ayant reçu un résultat de test positif.

Le total des décès en lien avec le virus est de 14 depuis le début de la pandémie dans la région.

La courbe des hospitalisations des patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 continue sa décroissance avec cinq hospitalisations de moins que le bilan de jeudi.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région dénombre 734 cas actifs sur la Côte-Nord, soit 58 de plus que le précédent bilan. Ces données ne reflètent pas le nombre réel de cas actifs puisque le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ne comptabilise pas les tests rapides positifs non déclarés.

De nombreuses éclosions sont toujours actives dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les hôpitaux de Sept-Îles et de Baie-Comeau. De plus, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord est au niveau 4 d’alerte depuis le 28 janvier dernier.

Augmentation des cas de COVID-19 à Unamen Shipu

La communauté d’Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord est aux prises avec une augmentation des cas de COVID-19 au sein de sa population. La direction de santé publique de la Côte-Nord invite les résidents de la communauté à faire preuve de vigilance.

Communauté innue de Unamen Shipu (archives) Photo : Radio-Canada / Émile Duchesne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord recommande aux résidents de la communauté innue de ne pas quitter leur domicile, sauf pour les déplacements essentiels, comme aller au centre de santé.

La santé publique indique être en contact avec le conseil de bande pour apporter du soutien aux enquêtes épidémiologiques locales.