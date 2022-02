Vous pouvez maintenant montrer votre désapprobation d’un tweet en un clic

Le réseau social a commencé à tester cette fonctionnalité, en plus du vote positif, sur l’application mobile (iOS et Android) en juillet 2021 auprès d’un nombre restreint d’internautes, mais voilà qu’elle est offerte à tous les utilisateurs et utilisatrices.

L’option est connue des adeptes de Reddit, qui ont la possibilité de voter en envoyant vers le haut ou vers le bas des commentaires sur le forum. Toutefois, sur ce site, le total des votes positifs et négatifs est public, une donnée gardée confidentielle sur Twitter pour le moment.

Facebook a aussi testé une fonction similaire pour les commentaires dans les groupes.

Un succès pour le moment

Twitter a indiqué dans un gazouillis que les internautes avaient bien répondu au test jusqu’ici, faisant descendre les commentaires jugés offensants et non pertinents. Le réseau social n’a toutefois pas précisé ce qu’il était advenu du test de votes positifs.

Cette expérience a révélé que le vote négatif était le moyen le plus fréquemment utilisé par les internautes pour signaler les contenus indésirables [et qu’il] améliorait la qualité des conversations sur Twitter , a indiqué Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La fonctionnalité est en effet plus facile d’accès que le menu déroulant pour signaler un commentaire. Elle comporte toutefois un risque de faire taire les opinions divergentes sous une publication.

Récemment, YouTube a décidé de masquer le décompte public de son bouton Je n’aime pas sur ses vidéos afin de prévenir les attaques ciblées et le harcèlement.

Ce système de vote pourrait devenir un jour permanent, mais Twitter poursuit pour le moment sa phase de test.