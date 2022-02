Les deux Mario prêts à relever le défi pour une 14e fois

Les aventuriers commenceront leur périple en skis mardi. Leur départ aura lieu au Village sur glace de Roberval. Ils prévoient parcourir une boucle de 80 à 100 kilomètres sur le lac Saint-Jean.

Les deux Mario entendent revenir à Roberval le 13 février. Par le passé, les deux hommes ont souvent eu de la compagnie pour effectuer leur trajet. La pandémie les empêche toutefois d’être accompagnés et ils vivront l’aventure en duo.

On part Mario et moi, mais indépendants l’un de l’autre. À cause de la COVID, on a chacun notre tente, chacun nos équipements. On va être sur le lac ensemble, mais on ne sera pas dans la même tente. On va respecter la distanciation. On n’a pas le choix , a commenté Mario Bilodeau.

Le Double défi des deux Mario vise à récolter de l'argent pour la Fondation Sur la Pointe des pieds, dont l'objectif est d'offrir des aventures thérapeutiques à des jeunes qui sont atteints du cancer.

Avec les informations de Catherine Gignac