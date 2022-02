En fait, dans la réalité, il s’agit de deux transactions totalement différentes. Voici pourquoi.

D’abord, il faut régler une chose dès le départ : toutes les sociétés aérospatiales du monde entier sont soutenues par les États. C’est le cas en Chine, en France, au Brésil, aux États-Unis, et ce n’est pas différent au Canada. Pour faire partie des plus importantes plateformes aérospatiales du monde, il faut un engagement fort des gouvernements.

L’aérospatiale exige des sommes colossales en capitaux avant de pouvoir rentabiliser un programme. Mais, l’injection massive de milliards de dollars qui est nécessaire pour y arriver en vaut la chandelle. Ce sont des milliers d’emplois bien rémunérés qui sont créés, ce sont des retombées fiscales importantes pour les gouvernements et c’est un écosystème de taille qui se bâtit autour des grandes entreprises aérospatiales.

Montréal est le troisième centre aérospatial du monde, derrière Toulouse et Seattle, selon Aéro Montréal. Malgré les déboires de Bombardier et malgré l’impact désastreux de la COVID-19 sur l’industrie de l’aviation depuis 2 ans, la grappe aérospatiale du Grand Montréal représente aujourd’hui 60 000 emplois et un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars.

En 2015, il fallait sauver Bombardier

Ensuite, il faut se rappeler que l’intervention du gouvernement Couillard en 2015, avec son ministre de l’Économie Jacques Daoust, aujourd’hui décédé, avait pour objectif de sauver le programme de la CSeries de Bombardier. Dans l’urgence, Québec a injecté 1 milliard de dollars américains dans le programme pour tenter d’éviter l’échec du programme. Malheureusement, cet investissement a perdu toute sa valeur.

Mais, à ce moment-là, le programme n’avait pas encore abouti à la construction et à la livraison d’appareils. Nous savions que le potentiel était immense, mais Bombardier était au bord de la faillite. L’intervention du gouvernement Couillard a permis d’éviter l’effondrement de l’entreprise. C’est le PDG de l’époque, Alain Bellemare, qui nous l’avait confirmé d’ailleurs dans une entrevue, en affirmant qu’à son arrivée, Bombardier était au bord de la faillite.

C’est l’arrivée d’Airbus, qui est venu injecter des sommes importantes dans le programme et dont les finances étaient beaucoup plus solides que Bombardier, qui est venu changer la donne.

L’A220 s’est aujourd’hui envolé

Et donc, aujourd’hui, l’investissement du gouvernement Legault se fait dans un tout autre contexte. Québec investit 300 millions de dollars américains aujourd’hui AVEC Airbus, qui injecte 900 millions dans la Société en commandite Airbus Canada. Le gouvernement injecte de l’argent dans une entreprise qui est en bonne santé financière, qui est solide, et qui fabrique déjà l’A220.

C’est 200 avions A220 qui ont déjà été livrés jusqu'à maintenant, et 500 appareils supplémentaires sont actuellement dans le carnet de commandes.

François Legault affirme qu’il a obtenu des garanties d’Airbus sur la protection des emplois, ce que n’avait pas obtenu Philippe Couillard. Peut-être, mais c’est important de souligner encore une fois qu’il s’agit de deux situations totalement différentes. L’investissement de 2015 était un sauvetage. L’investissement de 2022 a pour objectif de poursuivre et d’accélérer la croissance de l’entreprise. Cet argent va contribuer à tripler la cadence de production et pourrait entraîner la création de 500 emplois supplémentaires.

Le gouvernement du Québec a de vraies chances de voir son investissement de 300 millions de dollars américains prendre de la valeur, ce qui pourrait permettre un rachat par Airbus qui serait avantageux pour l’État québécois.

Un avion très utilisé pendant la pandémie

Guillaume Faury, le grand patron d’Airbus à Toulouse, a dit en conférence de presse que l’A220 a été, depuis le début de la crise de la COVID-19, l’avion qui a connu le plus haut taux d’utilisation dans l’industrie. Ce n’est pas étonnant, puisqu’il s’agit d’avions neufs, économiques, efficaces, qu’on utilise pour des liaisons moyen courrier. Avec les fermetures de frontières, les vols intérieurs ont été moins affectés que les vols internationaux.

Il sera toujours étonnant de voir des entreprises privées réclamer autant d’argent public. Mais les répercussions fiscales et économiques sont tellement importantes qu’il est difficile pour les gouvernements de fermer la porte à ces demandes. Dans la mesure où Airbus fabrique aussi des appareils A220 à Mobile en Alabama, on peut imaginer qu’une fin de non-recevoir aurait pu amener le groupe européen à choisir d’investir davantage aux États-Unis.

En ne remettant pas d’argent dans la Société en commandite, le gouvernement du Québec aurait aussi vu son actionnariat fondre au soleil avec l’effet de dilution. Aujourd’hui, le gouvernement Legault maintient sa position dans l’A220 et se donne la possibilité de voir son investissement prendre de la valeur.

C’est certainement un pari risqué, une fois de plus. Mais, dans la mesure où le Québec mise sur l’innovation et des emplois de bonne qualité, et puisque l’A220 a déjà pris son envol, pouvait-il faire autrement?