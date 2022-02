Manifestation à Québec : le « party va commencer à 17 h »

À soir, à 17 h, ça commence puis ça n’arrête plus. Ça va être non-stop [...] On vous attend [...] tout le monde en avant du parlement [...] puis le party va commencer , a lancé Kevin Grenier dans une vidéo publiée sur Facebook vendredi matin où il apparaît aux côtés de Bernard Gauthier.

Le début du rassemblement antimesures sanitaires va coïncider avec l’ouverture du 66e Carnaval de Québec, dont les principaux sites sont situés dans le secteur de la colline Parlementaire et de la Grande Allée.

Bernard Gauthier (à gauche) et Kevin Grenier (à droite) se sont adressés aux manifestants dans une vidéo diffusée sur Facebook. Photo : Radio-Canada

Les organisateurs ont l’intention de manifester de façon amicale, mais préviennent que leur attitude pourrait changer si leur message n’est pas entendu.

« On va faire ça convivial puis tout, pour le temps du Carnaval. Si M. Legault ne comprend pas, après le Carnaval, on utilisera un autre ton. » — Une citation de Kevin Grenier, coorganisateur de la manifestation

MM. Grenier et Gauthier font partie du convoi de manifestants qui est arrivé à Québec en début de soirée, jeudi, après être parti de la Côte-Nord en matinée.

Un premier convoi de manifestants est arrivé à Québec jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les policiers ont invité les conducteurs des véhicules lourds à se stationner en bordure du boulevard René-Lévesque.

Une majorité de manifestants venus à bord de voitures ou de camionnettes ont pour leur part circulé en boucle dans les rues situées à proximité de l'édifice de l’Assemblée nationale.

En fin de soirée, les agents du Service de police de la Ville de Québec avaient remis quatre constats d'infraction en vertu d'un règlement municipal et dix constats en vertu du Code de la sécurité routière.

On veut retrouver nos droits

Éric, un camionneur qui a rejoint le convoi parti de la Côte-Nord à la hauteur de Saguenay, jeudi, souhaite manifester dans la tranquillité et dans la civilité .

On est juste tannés, là. On veut retrouver nos droits, aller dans les restaurants. En tant que camionneurs, on ne peut pas aller aux toilettes n’importe où, on ne peut pas manger n’importe où , déplore-t-il. Il est prêt à rester à Québec le temps qu’il faudra .

La présence policière a été renforcée dans le secteur de la colline Parlementaire et des sites du Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il raconte avoir passé la nuit à l’intérieur de son camion stationné près de l'édifice de l’Assemblée nationale. Éric affirme avoir eu une bonne relation avec les policiers jusqu’ici.

Ça va bien. Il faut avoir une bonne relation autant d’un bord que de l'autre, sinon, ça pourrait dégénérer et c’est ça qu’on ne veut pas , insiste le chauffeur.

Avec la collaboration de Camille Carpentier