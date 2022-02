La météo donne des maux de tête aux conducteurs en Estrie

Environnement Canada prévoit qu'environ cinq centimètres de neige pourraient encore tomber dans l'après-midi et la soirée de vendredi. Les vents, qui diminueront en intensité pour atteindre de 25 à 30 km/h, devraient permettre aux conditions routières de s'améliorer pour le retour à la maison.

« Les vents seront moins forts, la neige aussi. Ce ne sera pas parfait, mais les conditions seront plus faciles que ce matin. » — Une citation de Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

Les averses devraient cesser au plus tard samedi matin. Le ciel devrait se dégager en mi-journée et laisser place à une fin de semaine sans précipitations. Les maximums prévus oscilleront entre -13 °C et -8 °C, selon Environnement Canada.

De nombreuses sorties de route, mais aussi beaucoup d'entraide

À Sherbrooke, plusieurs rues en pente ont causé des maux de tête aux automobilistes. C'est le cas de la rue Terrill, où plusieurs véhicules peinaient à grimper la côte.

« On était plusieurs à être pris dans la côte. C'était vraiment un bouchon, tout le monde se rentrait quasiment dedans. » — Une citation de Carolane, automobiliste

Ce contexte chaotique a donné lieu à de nombreuses scènes d'entraide dans les rues de la ville, où plusieurs véhicules étaient restés coincés.

Des automobilistes se sont entraidés pour se dépêtrer de la neige dans laquelle leurs véhicules étaient enlisés. Photo : Radio-Canada

Dans le paysage sherbrookois, les camions de déneigement étaient omniprésents en matinée.

Jacques Brière, un déneigeur de Sherbrooke, a notamment travaillé d'arrache-pied pour déblayer le stationnement du Cégep de Sherbrooke en vue de l'arrivée du personnel et des étudiants.

Il appelle les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes en raison de la chaussée qui risque d'être glissante à bien des endroits. Vérifiez comme il faut quand vous arrivez aux intersections , prévient M. Brière.

« Depuis 2 h cette nuit, on dégage les entrées commerciales, et là, on est rendus à l'abrasif parce que c'est trop glissant. » — Une citation de Jacques Brière, déneigeur

Au cours de la matinée de vendredi, la Sûreté du Québec (SQ) a recensé une vingtaine de sorties de route et d'accidents sur les autoroutes 10, 410 et 610 en Estrie.

Selon les policiers, aucun blessé n'a été signalé lors de ces événements. Il s'agit surtout de sorties de route avec uniquement des dommages matériels , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec Valérie Beauchamp.

La Sûreté du Québec SQ indique que la situation tend à se calmer. Pour l'instant, aucun effectif supplémentaire n'a été prévu pour la fin de la journée, mais des policiers pourraient être appelés à prêter main-forte si le nombre d'appels est important.

Avec les informations d'Alexis Tremblay