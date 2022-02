Projet d’aire protégée à Saint-Mathieu-du-Parc : la Coalition a rencontré le MELCC

Cette étape est survenue après que la Coalition a enregistré un premier gain : l’arrêt de toute coupe forestière dans la zone de la potentielle aire protégée d’ici 2025-2026. Seule exception : les coupes du chantier Tourbière_Îlot vont de l’avant près du parc récréoforestier, et la sélection des arbres à abattre sera faite selon une entente entre Rémabec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP et la Coalition.

Quel objectif pour la rencontre?

La rencontre, qui s'est tenue le 25 janvier dernier, a eu pour objectif de parler des prochaines étapes du processus de demande d’aire protégée au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC . La Coalition compte préparer cette demande au cours des prochains mois pour ensuite la déposer au ministère.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC devra ensuite décider ou non de mettre en réserve le territoire. La Coalition est réaliste : elle sait que le processus pourrait durer jusqu’à dix ans.

La demande comprendra une compilation de données sur l’inventaire forestier et faunique de l’aire protégée ciblée ainsi que des renseignements techniques . Les membres de la Coalition entendent aussi consulter des experts en tourisme. Depuis le début de leur mobilisation, ils expliquent qu’ils veulent à la fois protéger la forêt, ses espèces animales comme la tortue des bois et revaloriser le secteur pour y élargir l’offre récréotouristique.

La Coalition étant un regroupement informel de résidents et d’experts de Saint-Mathieu-du-Parc et de villes environnantes, elle va se constituer en organisme à but non lucratif (OBNL) au cours des prochaines semaines.

Au-delà de la seule aire protégée, nous voulons devenir un acteur sur la scène du récréotourisme en Mauricie , indique Éric Proulx, porte-parole de la Coalition.

Un organisme à but non lucratif OBNL permettrait de recevoir des fonds pour embaucher du personnel qui contribuerait à faire progresser plus rapidement la Coalition dans l’élaboration de son projet d’aire protégée, explique un membre du regroupement bien au fait du dossier.

La Coalition rassurée… pour l’instant

Le 21 janvier dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP renonçait à toute coupe forestière jusqu’à 2025-2026 et toute vente du prochain chantier de récolte forestière, le chantier Croix, au Bureau de mise en marché du bois (BMMB) de 2023.

Bien que la Coalition soit rassurée par le report de coupes forestières à Saint-Mathieu-du-Parc à court terme, rien ne nous indique actuellement que les coupes ne reprendront pas à partir de 2026-2027 , souligne Éric Proulx.

Selon la Coalition, les consultations et inventaires ont été effectués pour quatre des cinq chantiers, ce qui lui fait craindre de ne pas avoir suffisamment de temps pour élaborer son projet d’aire protégée d’ici à ce que les coupes reprennent pour ces chantiers

Les cinq chantiers Tourbière_Îlot

Croix

Roche

D’Argis

McLaren Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le ministère rappelle qu'aucuns travaux n'étaient prévus avant 2025-2026, excepté Tourbière_Îlot, et qu'il s'engage à ce que ça reste ainsi .

Collaboration avec Rémabec

Les coupes forestières prévues dans le chantier Tourbière_Îlot vont de l’avant. Au cours des dernières semaines, la Coalition a pu s’entendre avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP et la compagnie Rémabec pour obtenir des modulations sur les zones de coupes.

Des discussions avec l’entreprise Rémabec nous ont permis d’identifier des secteurs forestiers et des arbres quasi centenaires à épargner, tout en maintenant pour cette compagnie l’essentiel du volume et des espèces de bois à livrer, en respect de son contrat, avec l’accord du ministère , soutient Éric Proulx, satisfait de cette collaboration avec le ministère et l’entreprise.

La Coalition se dit par ailleurs reconnaissante de l’ouverture de l’entreprise de La Tuque. La collaboration était essentielle, dit-on, pour protéger certains pans de forêt dans un secteur qui pourrait faire partie de l’aire protégée, si celle-ci se concrétise comme espéré par la Coalition.