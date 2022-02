Que sait-on du sous-variant BA.2 d’Omicron?

Le variant Omicron domine toujours au Canada. Mais l'un de ses sous-variants, BA.2, est désormais présent dans une cinquantaine de pays et domine au Danemark. Doit-on craindre ce « petit frère d’Omicron »?

Il faut rappeler qu’il existe actuellement trois sous-lignées du variant Omicron : BA.1 (celui qui est responsable de la récente vague de cas); BA.2 et BA.3 (vraisemblablement une combinaison de BA.1 et de BA.2).

Le sous-variant BA.2 attire l’attention en ce moment en raison du type de mutations qu'il présente, parce qu’il semble se répandre très rapidement et qu’il est en train de remplacer BA.1.

C’est une compétition entre les sous-variants , explique Nathalie Grandvaux, chercheuse et professeure au Département de biochimie et médecine moléculaire de l'Université de Montréal, en entrevue à CBC (Nouvelle fenêtre) . « Ça ressemble un peu à la compétition entre le variant Delta et Alpha… »

Au Danemark, à la fin de 2021, BA.2 représentait environ 20 % des cas. À la mi-janvier, c’était 50 %. Au début de février, il dominait.

Au Royaume-Uni, on estime que le nombre de cas de BA.2 double tous les quatre jours et qu’il pourrait devenir la souche dominante en février.

Il faut rappeler que ces deux pays, particulièrement le Danemark, sont ceux qui font le plus de séquençage génétique au monde. Ainsi, il est possible que BA.2 soit encore plus présent qu’on ne le pense ailleurs dans le monde.

Une centaine de cas du sous-variant BA.2 ont déjà été identifiés au Canada. En fait, l’administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a précisé lors d’un point de presse que le Canada avait détecté BA.2 dès novembre 2021. Nous sommes l’un des premiers pays à l’avoir décelé , a-t-elle indiqué.

Que sait-on du sous-variant?

Une étude danoise  (Nouvelle fenêtre) (non révisée par les pairs) montre que si une personne est infectée par BA.2, il y a un risque global de 39 % qu'un autre membre du foyer soit infecté au cours de la première semaine, comparativement à 29 % pour BA.1.

Les données préliminaires montrent que BA.2 ne causerait pas plus d'hospitalisations ou de décès chez les personnes adéquatement vaccinées. Les personnes non vaccinées continuent d’être beaucoup plus à risque de développer des complications sévères de la maladie, d’être hospitalisées et de mourir, précise la Dre Angela Rasmussen, virologue au Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) à l'Université de la Saskatchewan, en entrevue à CBC (Nouvelle fenêtre) .

Mais comme avec le sous-variant original d’Omicron, si le nombre de cas explose, le nombre d’hospitalisations et de décès augmentera significativement aussi.

Il sera crucial de déterminer pourquoi BA.2 paraît plus contagieux et s'il fera croître le nombre total de cas de COVID-19 ou s’il remplacera simplement BA.1.

Les experts surveillent aussi de près la capacité de BA.2 à réinfecter les gens qui ont été récemment infectés par Omicron (BA.1) après seulement quelques semaines. Il existe déjà des cas documentés de réinfection en Norvège. Il est donc possible que BA.2 réinfecte ceux qui ont été infectés lors de cette dernière vague, et ainsi le virus disposerait d'une plus grande quantité de personnes à infecter.

La Dre Rasmussen dit qu'il ne faut pas paniquer, mais avertit qu’il ne faut pas minimiser ce sous-variant. Nous ne savons pas s’il a la capacité d’infecter et de tuer plus de gens , dit-elle en ajoutant que les chercheurs auront une meilleure idée de l’impact de BA.2 dans les prochaines semaines.

Les vaccins fonctionnent-ils contre ce sous-variant?

Ceux qui ont reçu une ou deux doses, ou encore aucune dose sont plus susceptibles d’être infectés par BA.2 que par BA.1.

Une analyse préliminaire du Royaume-Uni  (Nouvelle fenêtre) montre que l’efficacité vaccinale est presque la même pour les sous-variants d’Omicron.

L'efficacité du vaccin après deux doses pour prévenir les infections serait de 9 % pour BA.2, par rapport à 13 % pour BA.1. Par contre, le niveau de protection passe à 63 % pour BA.2 et à 70 % pour BA.1 deux semaines après une injection de rappel.

Est-ce vrai que BA.2 ne peut pas être détecté par un test PCR?

Dans un rapport publié au début de janvier  (Nouvelle fenêtre) , le Royaume-Uni précisait qu'il arrive parfois que BA.2 ne soit pas détecté. La raison? Il manque au sous-variant BA.1 l'un des trois gènes cibles utilisés dans les tests SRAS-CoV-2 à grande échelle, ce qui le rend facile à repérer. Ce n’est pas le cas de BA.2.

La Dre Rasmussen précise que les tests PCR décèlent encore sans problème si une personne est infectée ou non par le SRAS-CoV-2. C’est juste plus difficile à déterminer si c’est le BA.2 ou un autre variant.

C’est pourquoi elle estime que les pays doivent continuer à séquencer le plus de cas possible pour suivre l’évolution de ce sous-variant et aussi pour détecter l’apparition de nouveaux variants.

D'où vient BA.2?

Les experts ne savent pas exactement où, comment et quand Omicron et ses sous-lignées sont apparus. Il y a plusieurs hypothèses.

Certains scientifiques croient qu'Omicron s'est développé chez un patient immunodéprimé qui avait une infection de longue durée. D’autres croient que le virus a été transmis chez un animal, a acquis des mutations avant de se propager de nouveau chez les humains.

Une des réactions humaines est de vouloir trouver une explication, trouver une personne à blâmer [pour l’apparition de ces variants et sous-variants]. Mais il faut blâmer les politiques qui permettent au virus de continuer à se transmettre à un niveau très élevé , dit la Dre Rasmussen, qui ajoute que plus le virus circule, plus les risques de mutations augmentent.

BA.2 pourrait-il provoquer une nouvelle vague?

Selon Nathalie Grandvaux, il est difficile de savoir ce que les prochaines semaines nous réservent. Il est possible qu’une nouvelle vague survienne ou que la vague présentement en cours stagne et prenne beaucoup plus de temps à se résorber.

L'Agence de la santé publique du Canada a rappelé vendredi qu'en dépit du recul du nombre de nouveaux cas de COVID-19 répertoriés au Canada, le nombre d’hospitalisations est toujours très élevé . Ainsi, une nouvelle hausse de cas due à BA.2 pourrait avoir une incidence significative sur les systèmes de santé du pays.

Le nombre de cas et d'hospitalisations au Danemark a par ailleurs explosé récemment. Mais il est encore difficile de déterminer si la cause principale est ce nouveau sous-variant ou l’abandon de plusieurs mesures sanitaires.

La Dre Rasmussen ajoute qu’on ne sait pas encore si le Canada connaîtra exactement la même situation qu’au Danemark. Le Danemark est une population différente, avec une couverture vaccinale différente, un taux de vaccination différent et des données démographiques différentes , a-t-elle déclaré.