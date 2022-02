Manifestation de camionneurs : la police à Toronto bloque déjà des rues

La police de Toronto a fermé vendredi l'accès à des tronçons de deux des artères principales au centre-ville en prévision de la manifestation attendue samedi contre la vaccination obligatoire et les restrictions sanitaires devant l'édifice de l'Assemblée législative.

Les policiers disent que ces fermetures de rue visent à protéger le corridor des hôpitaux , qui longent l'avenue University, juste au sud de l'édifice de l'Assemblée législative provinciale, où des camionneurs et autres protestataires doivent se rassembler.

Le personnel des hôpitaux, les travailleurs, les patients, les familles et ceux qui viennent chercher des patients continueront à avoir accès [au secteur] , explique la police sur Twitter.

L'avenue University est fermée depuis 11 h 30 vendredi entre les rues College et Queen.

Par ailleurs, la rue Collège est fermée de l'avenue University à la rue Yonge.

Ces fermetures pourraient être en vigueur tout le week-end, indique la police. Nous allons continuer à surveiller la situation et faire les ajustements nécessaires, si besoin est , ajoute le service policier.

La police recommande aux résidents d'éviter le secteur si possible en raison de la congestion prévue.

Des hôpitaux du centre-ville modifient leurs services

Les hôpitaux Mount Sinai, General, SickKids et Princess Margaret se trouvent sur l'avenue University, juste au sud de Queen's Park, alors que le centre hospitalier Women's College est situé à proximité sur la rue College.

Des hôpitaux du secteur ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils modifiaient les services offerts par mesure de précaution.

L'Hôpital Women's College fermera sa clinique de soins d'urgence à partir de 17 h vendredi soir. Les équipes de médecine familiale de l'Hôpital Mount Sinai, elles, ne verront les patients qu'en ligne, de vendredi à lundi en fin de journée.

Le maire de Toronto, John Tory, avait demandé au chef de police, James Ramer, de protéger l'accès aux hôpitaux et de faire tout en son possible pour éviter le genre de situations que vivent les résidents et les commerçants d'Ottawa .

Pour sa part, le premier ministre Doug Ford a affirmé que les protestataires avaient le droit de manifester, mais il leur a demandé de le faire pacifiquement.

