Sans le savoir, Danielle Goyette écrit l’histoire de la East Coast Hockey League

L’ancienne olympienne a plutôt été dépêchée vers la capitale terre-neuvienne jeudi pour épauler les Growlers de Terre-Neuve, une équipe secouée par une éclosion de COVID-19. Plusieurs joueurs et l’entraîneur en chef, Eric Wellwood, sont toujours en quarantaine.

C’est un honneur, une autre barrière brisée pour les femmes, par contre, quand je suis arrivé ici, ce n’était pas pour devenir la première femme, c’était pour aider Nate [McIver, l’entraîneur adjoint] le plus que je pouvais et pour aider l’équipe à gagner une partie , explique-t-elle.

Danielle Goyette pendant une pratique, vendreid, au Centre Mile One, à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Danielle Goyette, médaillée d’or aux Olympiques de Salt Lake City et de Turin, est ces jours-ci directrice du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto et de ses clubs-écoles, dont les Growlers. Elle affirme que le hockey a beaucoup évolué depuis ses premiers matchs au sein de l’équipe nationale, en 1992.

Je ne me sens pas comme si c’est un boys club. C’est beaucoup plus ouvert, on voit des femmes un peu partout. […] On voit aussi qu’on a de plus en plus de modèles que les jeunes filles peuvent regarder , affirme-t-elle.

Danielle Goyette est devenue entraîneuse en chef des Dinos de l’Université de Calgary en 2007. Elle a quitté ces fonctions en 2021 et quelques mois plus tard, a été embauchée par les Maple Leafs, où elle travaille étroitement avec une autre légende du hockey canadien, Hayley Wickenheiser.

Plusieurs joueurs malades

Les Growlers ont dû recruter plusieurs joueurs locaux à la dernière minute à cause de cas de COVID-19 dépistés au sein de son équipe. Quelques joueurs sont toujours en Oklahoma, après une partie aux États-Unis, parce qu’ils sont atteints du virus et attendent un résultat négatif au test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR avant de prendre l’avion et de traverser la frontière canado-américaine.

Jeudi soir, les Growlers ont perdu 9-2 contre les Royals de Reading, le club-école des Flyers de Philadelphie.

Ce n’est pas le genre de partie qu’on aurait souhaité en tant que coach, surtout pour Nate , indique Danielle Goyette, en soulignant que l’équipe a dû recruter des joueurs locaux à la dernière minute à cause des cas de COVID-19 dépistés au sein de l’équipe.