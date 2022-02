Risque de déversement d’eaux usées : « réduisez les douches », dit Longueuil

La Ville a obtenu l'autorisation du ministère de l'Environnement du Québec de déverser jusqu'à 100 millions de litres d'eaux usées lors de l'opération de février, qui sera reconduite deux autres fois à l'automne, pour un total de 300 millions de litres.

Catherine Fournier, casque sur la tête, s'est rendue au Centre d'épuration Rive-Sud pour montrer aux citoyens de Longueuil, Brossard, Boucherville et Saint-Lambert l'ampleur des travaux qui les concernent et leur demander de contribuer à réduire l'impact sur l'environnement par des petits gestes au quotidien .

« Il suffit de réduire notre consommation d'eau, comme de revoir l'utilisation de notre lave-vaisselle ou encore penser à prendre une douche de plus courte durée. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

L'opération consiste à remplacer les trois dégrilleurs, des structures grosses comme des ascenseurs, qui filtrent les plus gros débris venant des toilettes, des éviers et des douches des citoyens.

À chaque remplacement, l'usine fonctionnera avec deux dégrilleurs au lieu de trois, donc à 66 % de sa capacité.

Selon la Ville, si le temps reste sec, il ne devrait pas y avoir de déversement. Mais s'il pleut ou si la neige fond, les eaux usées déborderont dans le fleuve.

Longueuil a le pire bilan des déversements au Québec

Selon les données de la Fondation Rivières, Longueuil est la grande ville de la province qui a eu la plus grande fréquence de déversements en 2020. Plus d'un millier de surverses sont survenues cette année-là, pour un total de près de 7 milliards de litres d'eaux usées déversés dans le fleuve.

Jusqu'au début des années 1990, les eaux usées de Longueuil étaient déversées directement dans le fleuve. La nouvelle station d'épuration, construite en 1992, n'a pas été conçue pour traiter les eaux pluviales.

Résultat : à chaque fois qu'il y a des pluies ou des fontes de neige à Longueuil, il y a des débordements, des surverses, qui se retrouvent dans le fleuve.

L'usine d'épuration, située sur l’île Charron, assainit les eaux usées des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert, dont la population totalise plus de 400 000 personnes. Photo : Ministère des Transports du Québec

Des équipements en « très mauvais état »

Au-delà de ces dégrilleurs, c'est la moitié du réseau de gestion des eaux usées de l'agglomération de Longueuil qui arrive à sa fin de vie utile, d'ici 2035, explique Pascale Fortin, directrice de la gestion des eaux de la Ville. Déjà, 6 % des équipements sont considérés en très mauvais état .

« C'est un gros problème qui s'en vient rapidement. [...] On est face à une montagne. » — Une citation de Pascale Fortin, directrice de la gestion des eaux à la Ville de Longueuil

Longueuil investira 101 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour moderniser ses installations d’eau potable et d’eaux usées. En tout, ce sont 600 millions de dollars sur 10 ans qui devront être investis pour moderniser ces infrastructures.

La mairesse Catherine Fournier demande aux autres paliers de gouvernement de l'aider : Des investissements majeurs devront également être prévus par Québec et Ottawa afin de contribuer à la réfection et à l’amélioration de nos infrastructures de traitement des eaux, dans le but d’améliorer notre bilan environnemental.

Avec le développement d'un nouveau quartier au centre-ville, autour du métro, la Ville prévoit aussi construire un nouveau bassin de rétention des eaux usées de 8000 mètres cubes, aux abords du pont Jacques-Cartier, soit l'équivalent de trois piscines olympiques.

Les travaux annoncés sont sans conséquence sur l’eau potable.