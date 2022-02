Une patinoire aménagée dans une grange à Sainte-Marie-de-Kent

Marty Allain et Rémi Léger ont construit la patinoire dans la grange du grand-père de Rémi.

L’an dernier, j’avais fait une patinoire chez moi. Même si on avait eu moins de neige que cette année, déménager dans la grange voulait dire éviter les tempêtes et le verglas pour pouvoir plus en profiter , explique Marty Allain.

Alyssa Allain, Marty Allain et Nicholas Allain. Photo : Gracieuseté/Marty Allain

La patinoire est utilisée depuis décembre dernier. Il a fallu huit semaines pour réaliser le projet.

Ici, nos amis qui ont des enfants jouant au hockey ont leur propre patinoire extérieure. Certains doutaient que ce soit assez froid pour maintenir une glace, mais ce n’est pas le cas. Le fait que le terrain sur lequel on a construit la patinoire n’était pas à niveau a été notre plus grand défi , indique M. Allain.

Entretenir la patinoire avec la surfaceuse maison est aussi un divertissement pour les enfants. Photo : Gracieuseté/Marty Allain

Le projet n’a pas été réalisé sans difficulté. Les deux hommes sont des entrepreneurs et ils n'avaient pas beaucoup de temps. Ils y ont consacré plusieurs heures en soirée et les fins de semaine.