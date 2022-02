La vague Omicron persiste au Canada, prévient la santé publique fédérale

Selon l’administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Theresa Tam, un nombre sans précédent de personnes ont été infectées cet hiver par le variant Omicron au Canada où plus de 10 000 nouveaux cas sont rapportés en moyenne chaque jour.

Des chiffres toujours élevés qui ne prennent pas en compte le fait qu’une partie importante des personnes infectées ne sont plus déclarées officiellement par manque d’accessibilité à des tests PCR pour la population en général.

Selon la santé publique fédérale, le Québec et l'Ontario qui ont été frappés en premier par Omicron, ont aujourd'hui atteint des plateaux quoique leurs hôpitaux demeurent toujours très sollicités par les malades de la COVID-19.

Dans l'Ouest du pays, par contre, les hospitalisations tendent toujours à la hausse en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ainsi qu'au Manitoba.

« Le taux de positivité des tests, le taux de reproduction réel (RT) et les tendances de la surveillance des eaux usées montrent la persistance d’une activité généralisée à l’échelle du pays. » — Une citation de Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada

Actuellement, plus de 10 000 personnes doivent être traitées pour la COVID-19 dans les hôpitaux du pays, dont 1100 aux soins intensifs. À cela s’ajoutent environ 140 décès liés à la maladie chaque jour au Canada.

« Nous devons continuer de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour limiter la propagation de ce virus autant que possible. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada

Le sous-variant BA.2 d'Omicron, présumé plus contagieux que sa version initiale, a quant à lui été détecté par criblage dans environ 8 % des tests positifs au Canada.

Rappelant que l’arme la plus efficace contre les formes graves de la maladie et les décès est la vaccination, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’au 30 janvier, 85 % des Canadiens avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Au moins 79 % avaient reçu leur deuxième dose et 50 % leur troisième dose, soit 5 % de plus que la semaine précédente, s’est félicité le ministre.

Le ministre a également souligné que chaque jour, près de 10 000 Canadiens reçoivent une première dose de vaccin, ce qui est une bonne nouvelle, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est des enfants de 5 à 11 ans, 55 % ont reçu leur première dose, soit 2 % de plus que la semaine précédente.

Nouvelles recommandations pour les personnes qui ont eu la COVID-19

En ce qui a trait à la vaccination des personnes qui ont déjà eu la COVID-19, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé aujourd’hui que les personnes qui ont contracté le virus avant d’avoir complété la série des trois vaccins poursuivent malgré tout leur séquence de vaccination.

Selon le CCNI, si vous avez contracté la COVID-19, vous devrez attendre au moins huit semaines après l’apparition des symptômes ou avoir obtenu un résultat positif avant de pouvoir recevoir votre prochain vaccin.

Pour les personnes qui ont reçu trois doses, mais qui ont besoin d’une quatrième dose en raison de leur état de santé, il faudra attendre trois mois après avoir eu la COVID-19 avant d’obtenir une quatrième dose.

Création d'un poste d'infirmière en chef du Canada

Par ailleurs, afin de mettre à contribution l’expérience et les connaissances terrain du personnel infirmier dans la lutte contre le virus, Santé Canada a amorcé cette semaine le processus d’embauche en vue de la création d’un poste d’infirmière ou d’infirmier en chef du Canada.

La candidate ou le candidat retenu représentera non seulement les intérêts des infirmières et des infirmiers à l’échelle nationale, mais contribuera également de manière substantielle aux travaux et aux décisions à Santé Canada en matière de protection de la santé , a expliqué Jean-Yves Duclos.