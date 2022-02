Les écoles « verticales », une voie d’avenir dans les centres-villes?

Au centre-ville de Toronto, l'espace manque pour ajouter des écoles et répondre aux changements démographiques.

Afin de contourner le problème, la prochaine école du conseil scolaire public anglophone (TDSB) sera construite en hauteur.

Elle occupera les 3e et 4e étages d'une immense tour à condos, bientôt érigée en bordure du lac Ontario et pourra accueillir un peu plus de 450 élèves.

Le projet se veut un prototype, qui pourrait ensuite être reproduit ailleurs pour répondre au problème de la densité urbaine, a présenté le ministre de l’Éducation de l’Ontario lors de l’annonce du plan le 21 janvier.

« Vu que de nombreuses familles vivent dans des appartements et des communautés urbaines à haute densité, nous voulons que leurs enfants aient l’accès qu’ils méritent à des écoles modernes et sécuritaires au cœur de leur communauté. » — Une citation de Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de l’Ontario

Je pense que dans la verticalité, il y a aussi la possibilité de créer des écoles de qualité , analyse Juan Torres, professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal.

Ce type d’innovation en infrastructure scolaire représente une solution dans les milieux urbains très denses, selon lui.

Le sol devient rare

Si les municipalités, les autorités scolaires ne le planifient pas avec suffisamment d'avance, vouloir équiper a posteriori un quartier avec une école devient extrêmement coûteux tellement le sol devient rare, dit-il. Et c'est là qu'on n'a pas le choix d'innover .

Le modèle au centre-ville présente cependant plusieurs défis, ajoute-t-il.

« À l'échelle d'un quartier, une école représente un achalandage dans les espaces public très important, une pression sur le réseau de mobilité. Ça peut représenter une forte pression sur les stationnements, sur la voirie, sur d'autres espaces qui sont utilisés par les résidents. » — Une citation de Juan Torres, professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage, Université de Montréal

L'école aura sa propre entrée et une terrasse extérieure sera aménagée en cour de récréation.

Le coût du projet en question

Le projet, évalué à 44 millions de dollars financés par le gouvernement provincial, pourrait ensuite être reproduit ailleurs.

Mais les enseignants ne sont pas tous enthousiasmés par le concept.

Une dépense comme ça pour une école, je trouve que c'est honteux , estime Yolanda B’Dacy, qui représente l’Association des enseignants élémentaires de l'Ontario. Je commencerais avec les écoles qui sont déjà là, pour les réparer, pour investir pour mettre plus de ressources .

Il y a des besoins immédiats dans nos écoles. On nous dit qu'il manque d'argent pour avoir des classes plus petites, pour avoir les protections nécessaires pour avoir des masques même, pour embaucher d'autres professeurs. C'est choquant .

L'école n'ouvrira ses portes qu'en 2025, mais déjà, le conseil scolaire public anglophone de Toronto étudie la possibilité de reproduire le modèle dans d'autres quartiers de la métropole.

D'après les informations de Mathieu Simard