Pannes de courant en N.-É. à cause de la pluie verglaçante et de la tempête

Une violente tempête hivernale apporte d'importantes chutes de neige, du grésil, de la pluie verglaçante et de la pluie en Nouvelle-Écosse dans les prochains 24 h.

Environnement Canada prévient que des pannes de courant généralisées sont probables, et Nova Scotia Power a activé son centre des opérations d'urgence pour faire face à la cinquième tempête hivernale majeure à frapper la province au cours des quatre dernières semaines.

Jusqu'à présent cette année, nous avons vu un nombre important de systèmes météorologiques violents affecter la Nouvelle-Écosse , rappelle le porte-parole de Nova Scotia Power, Sean Borden.

Il recommande aux clients de l’entreprise d’assembler une trousse d'urgence avec des lampes de poche, une radio à piles et de l'eau.

Les tempêtes de verglas peuvent entraîner des pannes prolongées si les températures restent basses, parce que ça prend du temps pour enlever la glace des lignes et des équipements , explique-t-il. L'impact peut aussi être ressenti lorsque la glace fond et que les arbres se redressent.

Nova Scotia Power recommande à ses clients d’assembler une trousse d'urgence avec des lampes de poche, une radio à piles et de l'eau. Photo : Nova Scotia Power

Les pannes d’électricité ont commencé vendredi matin. À 11 h 00 AT, il y avait environ 26 pannes qui affectaient déjà plus de 7000 clients des zones près de Shelburne, Port Clyde et du sud de Digby.

La météo a forcé la plupart des écoles, des collègues et des universités à annuler les cours vendredi.

La municipalité régionale d'Halifax a émis une interdiction de stationnement de nuit entre 1 h et 6 h samedi dans les zones 1 et 2.

Une violente tempête hivernale apporte d'importantes chutes de neige, du grésil, de la pluie verglaçante et de la pluie en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Ryan Snoddon

Prévisions en bref

Une grande partie de la vallée d'Annapolis en passant par le comté de Hants jusqu'à Truro, puis sur la côte de Northumberland et dans le nord du Cap-Breton aussi recevra de la neige, mais aussi beaucoup de grésil et des périodes de pluie verglaçante et importante.

Les régions plus au sud, du comté de Digby en passant par Halifax jusqu’à Sydney, peuvent s'attendre à de fortes pluies et d'importantes précipitations de pluies verglaçantes.

Dans les comtés de Yarmouth, Shelburne et Queens, les températures devraient rester suffisamment chaudes pour rester sous forme de pluie vendredi, mais cela se changera en pluie verglaçante plus tard vendredi soir. Les quantités locales pourraient atteindre 75 à 100 millimètres pour ces zones.