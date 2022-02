Un cinquantième décès lié à la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) rapporte un cinquantième décès lié à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Un seul décès s'est ajouté au bilan régional aux cours des 24 dernières heures, mais il s'agit du 37e depuis le début décembre.

Bien que l'on assiste à une augmentation du nombre de décès ces derniers jours, la proportion de décès par rapport au nombre de nouveaux cas confirmés reste inférieure à 1 %, ce qui est inférieur au taux de mortalité associé aux variants précédents du coronavirus. Cela témoigne de l'efficacité des vaccins pour prévenir les décès liés à la COVID-19. De plus, 2/3 des décès concernent des personnes de 70 ans et plus, ce qui souligne l'importance de respecter les mesures sanitaires mises en place pour éviter qu'elles ne soient infectées , indique les représentants du CISSS-AT.

20 personnes sont toujours hospitalisées avec le virus dans la région, dont 2 aux soins intensifs dans les hôpitaux de Rouyn-Noranda et d'Amos.

La campagne de vaccination se poursuit

L'Abitibi-Témiscamingue est toujours en avance sur le reste du Québec pour l'administration de la dose de rappel. 53,6 % de la population admissible a reçu sa troisième dose, comparativement à 46,1 % pour l'ensemble de la province.

Le taux de vaccination atteint 90, 5 % pour la première dose et 84,2 % pour la deuxième dose.

La vaccination se poursuit d'ailleurs chez les 5 à 11 ans qui reçoivent ces jours-ci leur deuxième dose.

Un campagne de vaccination en collaboration avec les Centres de services scolaires pourraient d'ailleurs être organisée en mars.