Le centre d’hébergement de la Maison de Marthe pourra finalement ouvrir

La première cohorte de participantes à ce programme d’hébergement et d’ateliers d’une durée de trois à six mois fera donc son entrée dans la Maison de Marthe un mois plus tard qu’espéré.

La directrice générale avait dû repousser l’ouverture par manque de personnel pour combler les quarts de nuit, notamment.

Maintenant que notre équipe est complète, nous sommes prêtes à accueillir les femmes , précise la Maison de Marthe dans un communiqué.

La cuisine rénovée de la Maison de Marthe. Photo : Radio-Canada

Située en Basse-Ville de Québec depuis le début des années 2000, la Maison de Marthe offre des services d’aide aux femmes victimes d’exploitation sexuelle, comme de l’écoute téléphonique et le soutien d’intervenantes spécialisées en travail social et soins infirmiers.

Le centre d’hébergement s'ajoute à son offre de services plus de 20 ans après sa fondation. Il peut accueillir six femmes à la fois. Pour le moment, ce sont deux femmes qui feront leur entrée au centre le 14 février.

Il s’agit d’une première au Québec dans un contexte spécifique qui cible le désir de certaines femmes de sortir de l’industrie du sexe.