Des maisons seront rénovées par des personnes qui ont de la difficulté à obtenir un emploi

Une nouvelle initiative dans le Grand Sudbury permettra de rénover des logements abordables tout en offrant des services pour développer l’employabilité et favoriser l’intégration au marché du travail de personnes à risque d’itinérance ou avec des antécédents judiciaires.

Grâce à son programme Reside, l’organisme Chez Toit réhabilite des espaces vacants ou sous-utilisés en logements abordables avec l’aide de partenaires.

Après Toronto et Winnipeg, Sudbury est la troisième ville au pays à profiter de ce programme qui existe depuis 3 ans.

Cinq maisons de type bungalow seront réaffectées en dix logements abordables d’ici la fin de l’été 2023.

L'entreprise de construction à but non lucratif Community Builders North se chargera des rénovations. Elle rénovera le rez-de-chaussée qui compte 3 chambres et construira un logement secondaire de 2 chambres au sous-sol.

À cette fin, elle embauche et forme des personnes confrontées à de multiples obstacles liés à leur employabilité en leur fournissant des compétences en construction.

Carly Gasparini est la directrice générale pour Sudbury de l'entreprise sociale Community Builders North. Elle est en poste depuis juillet 2021. Photo : Courtoisie

La directrice générale pour Sudbury, Carly Gasparini, explique avoir pris contact avec différents organismes comme le YMCA et des centres d’amitiés en plus d’avoir fait connaître le programme aux agents de probation.

Il est aussi possible de s’inscrire soi-même au programme via un formulaire en ligne.

Elle ajoute qu'il s'agit de deux solutions en une; celle d’augmenter le nombre de logements abordables tout en permettant à des individus à risque d’itinérance de développer des compétences professionnelles pour se sortir de cette situation.

« Tout le monde mérite d’avoir un toit. Le nombre de logements abordables doit augmenter dans notre communauté. » — Une citation de Carly Gasparini, directrice générale pour Sudbury de Community Builders North

Une première cohorte comptant un maximum de 10 participants commencera à la fin du mois de mai pour une durée de 14 semaines. Sept professionnels assurent leur formation et leur encadrement dans les travaux.

Deux premiers domiciles situés sur la rue Kingslea seront rénovés dès ce printemps et devraient être terminés vers la fin de l’été. L’ensemble du projet devrait être achevé d'ici la fin de l’été 2023.

La Ville du Grand Sudbury et l’organisme Chez Toit sont en négociation pour la transaction de ces cinq maisons unifamiliales qui sont présentement dans le portefeuille de la Société de logement du Grand Sudbury (SLGS).

L'accord est en cours de finalisation, soutient la Ville par courriel. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan d'améliorations communautaires pour le logement abordable approuvé par le conseil municipal en juillet 2018.

Le directeur exécutif de Chez Toit, Marc Soberano, en novembre 2021 devant une maison vacante de Toronto rénovée par l’organisme. Photo : Radio-Canada / CBCMartin Trainor

Le directeur général de Chez Toit, Marc Soberano, explique que la mission de Community Builders North, basée à Barrie, allait de pair avec celle de son organisme. C’est la première fois que les deux entités collaborent.

« Community Builders North entreprend des travaux dans l’unique but de former et d'embaucher des personnes qui cherchent à changer leur vie par l'entremise d’une carrière dans le domaine de la construction. » — Une citation de Marc Soberano, directeur général de Chez Toit

La maison située sur la rue Kingslea est l'une des deux premières qui seront rénovées dès ce printemps. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau