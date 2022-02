Québec et Airbus investissent 1,2 milliard $ US dans la société Airbus Canada

Québec investira 300 millions de dollars américains par l’entremise d’Investissement Québec, tandis qu’Airbus investira 900 millions de dollars américains.

Cet investissement contribuera au maintien de 2500 emplois à temps plein et qualifiés dans le secteur de l’aéronautique, en plus d’en créer de nouveaux.

Le nombre d’employés d'Airbus pourrait se chiffrer à 3000 en 2025, selon les prévisions du constructeur.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, a fait savoir que cette décision renforce la position du Québec dans son partenariat avec Airbus.

C’est un réinvestissement qui était nécessaire pour soutenir la croissance du programme d’ici sa rentabilité, prévue pour 2025. En couvrant le quart de l’investissement total, cela nous permet de maintenir notre participation à la hauteur de 25 % , a-t-il affirmé.

Si on n’avait pas réinvesti, la part du gouvernement dans l’appareil A220 aurait été pratiquement éliminée et les chances de rentabiliser notre participation auraient été pratiquement inexistantes , a-t-il ajouté.

Il a souligné que les perspectives de croissance et les projections sont bonnes présentement , précisant que le carnet de commandes est bien rempli et la cadence de production pourrait être triplée d’ici 2026 à Mirabel .

On a aussi négocié un report de la date du rachat de notre participation originale dans le programme. C’était prévu pour 2026. Ce sera maintenant pour 2030. Avec une date de rachat plus tardive, on améliore nos chances de récupérer nos billes et même faire un profit , a-t-il expliqué.

Le ministre dévoilera lundi prochain la nouvelle stratégie québécoise de l’aérospatiale.

Plus de détails à venir.