Les manifestants se font entendre à Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, a servi une mise en garde aux manifestants en les prévenant qu'aucun débordement ne serait toléré dans la Capitale-Nationale.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, espère pour sa part que les manifestations vont se dérouler dans le calme pour ne pas perturber le Carnaval de Québec, un événement touristique d’importance dont le coup d’envoi est donné vendredi.

Ce qui m’inquiète, en fait, c’est le carnaval à Québec. On parle des enfants, on parle des familles, on parle du tourisme. Pourquoi choisir cette fin de semaine là? Nos enfants, c’est leur fête le carnaval à Québec. J’espère que ça va bien se faire , a commenté la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Un autre convoi doit quitter Saguenay samedi pour se rendre à Québec. Un plus grand nombre de véhicules est alors attendu.

Avec Catherine Gignac