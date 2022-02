COVID-19 : 60 morts, mais autre baisse des hospitalisations en Ontario

Au total, l'Ontario recense 2634 hospitalisations vendredi, y compris 517 patients infectés par le coronavirus aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 54 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Dans le cas des patients infectés aux soins intensifs, 83 % y ont été admis en lien avec des complications liées au virus, les autres ayant reçu leur résultat positif au dépistage subséquemment.

À titre de comparaison, il y avait 3535 hospitalisations et 577 patients aux soins intensifs vendredi dernier.

Le nombre d'hospitalisations est en baisse pour le neuvième jour de suite.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Toronto, s'en réjouit. Il y a encore beaucoup de patients aux soins intensifs et des pénuries de personnel, écrit-il sur Twitter. Ça va prendre du temps avant que le système de santé puisse décompresser, mais on est sur la bonne voie.

Décès

La santé publique déplore 60 décès de plus, y compris 2 morts survenues il y a plus d'un mois qui sont ajoutées au bilan à la suite du rattrapage de données.

Infections

Il y a 4047 nouveaux cas confirmés de COVID.

Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Foyers pour aînés

Il y a 14 décès et 253 infections de plus chez les résidents des centres de soins de longue durée, en plus de 102 cas parmi le personnel.

Le nombre d'éclosions diminue légèrement, se chiffrant à 313 (-7).

À l'heure actuelle, la moitié des foyers pour aînés font face à une éclosion.

Écoles

Le nombre d'écoles fermées en lien avec la pandémie passe de 7 à 13.

Il s'agit de 0,27 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Vaccination

Un peu plus de 50 400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées jeudi, y compris près de 28 900 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 92 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 89,4 %, deux doses.

Chez les enfants, 54 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose, alors que 20,9 % sont pleinement vaccinés.

Dépistage

Un peu plus de 25 100 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 12 %.