Le maire de Québec s’oppose à une hausse des normes de nickel dans l’air

La situation est complexe, les enjeux sont grands, les conséquences aussi , a-t-il déclaré en point presse vendredi matin.

Bruno Marchand entend maintenant travailler avec le ministère pour intensifier les contrôles de la qualité de l'air, à Québec. Cela sous-entend l'installation de nouvelles stations de contrôle et des relevés de mesures plus fréquents.

De source inconnue

Le maire a pris position au lendemain du comité plénier, organisé jeudi par la Ville, au cours duquel plusieurs intervenants (représentants du gouvernement, de la santé publique, de la population et d'entreprises) ont exprimé le point de vue sur la question : certains étant pour, d'autres contre.

De cette rencontre, Marie-Josée Asselin, la vice-présidente du comité exécutif, a, entre autres, retenu que la provenance du nickel dans l’air de Québec n’était pas clairement déterminée. On ne sait pas identifier les sources d’émanation de nickel.

Sur ce point, Bruno Marchand attend du gouvernement qu’il y remédie et que le cas échéant, les contrevenants soient mis à l’amende, conformément à la réglementation.

L’élu se dit confiant de pouvoir engager un dialogue avec les pouvoirs publics et de faire entendre ses arguments. Si la Ville et Québec ne parviennent pas à trouver un accord, on verra alors quelle sera la stratégie à mettre en place , répond le maire.

Un air saturé de contaminants

Les représentants de la Table citoyenne Littoral Est saluent les décisions de Bruno Marchand. Selon eux, assainir l’air dans Limoilou et en Basse-Ville est une priorité.

De multiples études et analyses récentes démontrent que le milieu est saturé de contaminants. Il ne faut donc pas en rajouter , écrivent-ils dans un communiqué.

Eux aussi s’en remettent maintenant au gouvernement en espérant que la santé et l’environnement auront préséance sur les questions économiques pour dicter sa politique.

Rejeter la revalorisation de la concentration de nickel dans l’air met tout le conseil municipal de la Ville de Québec d’accord. En entrevue à l’émission Première Heure vendredi matin, Claude Villeneuve, le chef de l’opposition, prônait lui aussi le principe de précaution dans ce dossier.

Rehausser les normes, ça envoie le message à la population qu’il n’y en a pas de problèmes avec le nickel dans Limoilou , considère-t-il.

Avec une moyenne de 16,8 nanogrammes par mètre cube, le Vieux-Limoilou est l’endroit au Québec qui concentre le plus de nickel dans l’air. Ailleurs dans la province, la moyenne ne dépasse pas les 4 nanogrammes par mètre cube.

La norme actuelle est de 14 nanogrammes par mètre cube sur une journée. Le gouvernement propose de la rehausser jusqu’à 70 nanogrammes par mètre cube en plus de fixer une moyenne annuelle à 20 nanogrammes par mètre cube.