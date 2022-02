Le YMCA d’Halifax accueille les nouveaux arrivants pendant la pandémie

Un programme de soutien aux nouveaux arrivants aide les familles à surmonter les difficultés présentées par la pandémie et à s'installer dans leur nouvelle vie à Halifax.

Le programme d'établissement scolaire du YMCA travaille avec les élèves et leurs familles dans toute la région. Et bien qu'il fonctionne depuis environ 25 ans, le personnel dit que son travail a été indispensable à travers les récentes périodes difficiles d'apprentissage en ligne.

« Nous sommes une bouée de sauvetage pour les familles de nouveaux arrivants! » — Une citation de Achala Hewaarachchi, coordinatrice du programme d'établissement scolaire du YMCA

Nous aidons à bâtir leur confiance , dit la coordinatrice du programme, Achala Hewaarachchi.

C’est important de se sentir à sa place et notre personnel d'établissement scolaire les aide à y arriver.

Dix-huit membres du personnel du programme travaillent dans les écoles de la Municipalité régionale d’Halifax où ils fournissent une aide scolaire et plein d’autres services.

Mais comme les écoles observent actuellement les protocoles de sécurité COVID-19, les travailleurs prennent des mesures supplémentaires pour rester en contact avec les familles par le biais d'appels en dehors des heures de classe.

Achala Hewaarachchi dit que son personnel offre un soutien important aux enfants et aux familles qui sont de nouveaux arrivants à Halifax. Photo : CBC/Mark Crosby

Ils essaient également de garder les enfants engagés en leur offrant de nouvelles façons de les aider à apprendre l'anglais.

Nous avons un programme de lecture en ligne en soirée pour les enfants dans les écoles, donc c'est formidable à quel point nous pouvons innover , lance Achala Hewaarachchi.

Tilak Arora est un des membres du personnel. Il travaille à l'école Bedford South.

Ces temps-ci, il se concentre à aider les familles à s'habituer à travailler avec les nouvelles technologies pour pouvoir les soutenir virtuellement.

C’est difficile, la plupart des enfants viennent de pays où travailler avec la technologie peut être un problème, alors on fait tout ce qu’on peut pour les aider à comprendre comment l'utiliser , explique Tilak Arora.

Il a aidé à configurer les ordiateurs portables fournis par l'école pour l'apprentissage en ligne.

Près de la moitié des quelque 600 enfants de Bedford South sont des immigrants au Canada.

Nawal et Mohammad Alharoun se disent impressionnés par le soutien que leurs enfants reçoivent du partenariat entre le YMCA et l'école Bedford South. Photo : CBC/Mark Crosby

Mohammad et Nawal Alharoun, originaires de Syrie, sont arrivés au Canada il y a six ans, et ils ont deux enfants à cette école.

Quand on est arrivé ici, on ne parlait pas anglais et pour les enfants, c'était un pays différent, un système différent, l'école, tout est différent , constate Mohammad Alharoun.

Leurs garçons, Malik et Ali, sont en contact direct avec Tilak Arora depuis leur inscription à l'école et ils se sont fait beaucoup d'amis. Ils ont même pris de l'assurance en anglais.

C'est très bien , dit leur père.

La programmation s’étend maintenant aux familles afghanes récemment arrivées en Nouvelle-Écosse.

Environ 25 enfants afghans ont eu droit à une visite virtuelle d'une école alors qu'ils étaient encore en quarantaine.

Nous avons fait de la programmation en ligne pour eux, pour les jeunes enfants d'âge scolaire, et ils sont ravis parce que nous les aidons à apprendre l'anglais et à créer des activités amusantes , raconte la coordinatrice du programme au YMCA, Achala Hewaarachchi.

En tout, c’est près de trois mille personnes qui ont été soutenues par le programme d'établissement scolaire en 2021 et ce n’est pas fini, lance la coordinatrice.

Nos journées sont vraiment longues et occupées.

Avec l’arrivée d’immigrants ce mois-ci à Halifax, en provenance d'Afghanistan, de Syrie, de Somalie et d'Éthiopie, le centre se prépare à accueillir plus de familles.