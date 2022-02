Des fonds pour régler les problèmes d’eau potable de Saint-Hilaire et de Tide Head

Les problèmes de qualité de l’eau potable des villages de Saint-Hilaire et de Tide Head au Nouveau-Brunswick devraient être résolus par les travaux et les investissements de plus de 5,6 millions de dollars annoncés vendredi par les trois ordres de gouvernement.

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman, et d’autres dignitaires de la région ont annoncé ces projets au cours d’une conférence de presse.

Le financement servira à améliorer l’accès à l’eau potable dans le village de Saint-Hilaire grâce au forage de puits d’exploration, à la construction de nouveaux puits, ainsi qu’à l’excavation du sol afin de relier les nouveaux puits à une station de pompage existante , précise le député René Arseneault.

Le projet à Tide Head comprend la modernisation de centaines de mètres de conduites d’eau, d’égouts et d’égouts pluviaux et le remplacement du réservoir d’eau potable. On estime que cela permettra d’augmenter la capacité de stockage de 1,36 million de litres.

« Grâce à ces investissements, les villages de Saint-Hilaire et de Tide Head pourront lever des avis [de faire bouillir l’eau] et éviter qu’il en soit ainsi à l’avenir également, et les résidents auront l’esprit tranquille en sachant que leur eau potable est propre et sûre. » — Une citation de René Arseneault, député fédéral de Madawaska-Restigouche

Le gouvernement fédéral investit 2,2 millions de dollars dans ces projets et le provincial y consacre 1,9 million. La Communauté rurale de Saint-Hilaire fournit plus de 320 000 $ à son projet tandis que le Village de Tide Head investit près de 1,2 million dans les travaux de son côté.

Un grand jour pour Saint-Hilaire

Le financement des projet réjouit le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Aujourd’hui, vendredi 4 février, c’est un jour important pour les citoyennes et citoyens du quartier de Saint-Hilaire. Ça fait un an et deux jours que les citoyennes et citoyens n’ont pas accès à de l’eau potable de qualité. Elles et eux seront encore sous un avis de bouillir [l’eau] jusqu’à la fin des travaux qui est prévue pour la fin juillet et qui pourraient s'étirer quelques mois dépendamment du début des travaux , souligne Jean-Pierre Ouellet.