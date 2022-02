Au moins deux ans de retard pour le rail gaspésien

Le ministère des Transports prévoit un retard de deux ans avant la mise en service du tronçon entre Caplan et Port-Daniel–Gascons.

Les travaux ne seront terminés qu’en 2024. Le ministère des Transports du Québec MTQ explique que les inspections additionnelles, qui ont été réalisées l’été dernier, ont dévoilé des problèmes d’érosion et des dommages plus importants que prévu sur certaines structures, ce qui nécessite des travaux plus complexes.

C'est une déception pour le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG), Éric Dubé, même si ce n’est pas une surprise. Depuis l’automne dernier, dit-il, on voyait, dans la manière dont les travaux et les appels d’offres ne sortaient pas, que c’était inévitable, qu’il y allait avoir un report. Je n’y croyais plus qu’il allait se rendre à Port-Daniel avant la fin de l’année.

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, Éric Dubé ajoute que le ministère n’a pas voulu s’engager à respecter le nouveau délai. On aurait aimé avoir une garantie que si on se met ça à deux ans qu’on sera capable de l’atteindre?

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Bonaventure et maire de New Richmond observe que des facteurs comme la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre et les défis techniques des travaux seront toujours là dans les prochains mois.

On va rester plus que vigilants , promet M. Dubé. Le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG reste toutefois optimiste sur la volonté de Québec de poursuivre les travaux. L’objectif est toujours là, dit-il, même si ça risque de coûter plus cher. Le gouvernement n’a pas dit qu’il allait arrêter en cours de route.

Ce retard aura des conséquences pour la Société de chemin de fer. Tout notre plan de développement était prévu avec le premier échéancier. À partir de 2023, ce qu’on avait planifié ne tient plus , commente le porte-parole de la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG .

Conséquences pour la Société de chemin de fer

Les occasions de développement du rail tombent ce qui aura des impacts sur le développement de la région, croit M. Dubé.

La Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG devra soutenir plus longtemps des stratégies de transbordement. Celui du ciment, notamment, devra se poursuivre même si l’activité n’est pas rentable. On le faisait pour développer notre territoire, on devra le faire deux ans de plus , explique le responsable du rail gaspésien.

Jusqu’à maintenant, Québec affirme avoir investi plus de 100 millions de dollars dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie.

Plusieurs chantiers sont terminés. C'est le cas des deux nouveaux ponts qui surplombent la rivière Cascapédia et celui du pont ferroviaire traversant le ruisseau Watt, à Caplan.

Québec a annoncé la mise en service des ponts ferroviaires enjambant la rivière Cascapédia le 23 décembre 2020, alors que la mise en service était d'abord prévue à l'automne 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De nouveaux appels d’offres seront publiés cet hiver pour les chantiers des ponts de Bonaventure, de Shigawake et de la petite rivière Port-Daniel. Le ministère prévoit une importante saison de travaux l’été prochain.

Comme certains s’avèrent plus complexes que prévu, Québec procédera aussi à l’embauche de ressources techniques spécialisées supplémentaires.

Les travaux d’ingénierie sur une trentaine d’infrastructures entre Caplan et Gaspé se poursuivent.

L’échéancier de la réhabilitation complète du chemin de fer jusqu’à Gaspé, prévue en 2025, sera toutefois réévalué.