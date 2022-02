COVID-19 : Calgary Transit ferme 4 stations par mesure de sécurité

Le responsable des communications chez Calgary Transit, Stephen Tauro, a affirmé que la décision de fermer les stations de Southland, Heritage, Anderson et Erlton Stampede est nécessaire. Nous avons encore vu des rassemblements pendant la journée, et comme ces bâtiments peuvent être fermés et que les clients peuvent encore accéder au quai, nous avons décidé d'aller de l'avant et de les fermer.

Il explique que le variant omicron a forcé la main à l’entreprise : Avec la COVID-19 et la propagation d'omicron, nous avons vu, même dans les rangs de nos opérateurs, à quelle vitesse cela peut se propager et avoir un impact sur le service.

Stephen Tauro dit que trois de ces quatre stations (Southland, Heritage et Anderson) ont été fermées plus tôt lors de la pandémie afin de permettre aux agents d'être déployés dans d'autres stations pour empêcher les sans-abri d'y dormir.

Il explique que la compagnie de transport travaille avec certains refuges pour itinérants pour tenter d’aider les personnes dans le besoin. Il faut aussi s'assurer que les personnes qui cherchent un abri dans ces stations ont accès à des abris appropriés et à un soutien adéquat .

Stephen Tauro rappelle que les quais sont toujours accessibles aux passagers. Calgary Transit n'a pas de date prévue pour la réouverture des quatre stations.

De la frustration chez des usagers

Certains usagers sont mécontents de la décision prise par Calgary Transit de fermer indéfiniment ces stations.

Pour Maddie Starr, étudiante à l'Université Mount Royal, la fermeture signifie devoir patienter au froid. Je m'inquiétais surtout des engelures et de l'exposition au froid, parce qu'avec le vent, nous étions bien au-delà du temps nécessaire pour développer des engelures si l'on n'avait pas de gants ou de chapeau.