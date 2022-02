Hausse du taux chômage à 6,5 % au Canada en janvier

Les emplois disponibles ont diminué de 200 000 ou de 1 % en janvier au pays, selon Statistique Canada. Tant le travail à temps partiel que celui à temps plein ont été touchés par cette baisse.

La hausse du taux de chômage le mois dernier était la première depuis avril 2021. Le nombre total de chômeurs a augmenté de 106 000 pour atteindre en janvier 1,34 million.

Statistique Canada ajoute qu'au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 5,4 % le mois dernier.

L'agence fédérale a observé que les reculs de l'emploi observés en janvier ont été principalement attribuables à l'Ontario, avec un déclin de 1,9 %, et au Québec, avec un recul de 1,4 %, et que le secteur des services d'hébergement et de restauration a été le plus durement touché.

L"emploi au Nouveau-Brunswick a reculé de 3100 en janvier, ou de 0,9 %, tandis que le taux de chômage a peu varié, s'établissant à 8,5 %.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'emploi a diminué de 2900, ou de 3,5 % en janvier, et le taux de chômage a bondi de 1,9 point de pourcentage pour s'élever à 9,6 %.

En Nouvelle-Écosse toutefois, le taux de chômage a reculé sensiblement, de 8,1 % à 7 %.

Parmi les autres provinces, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont toutes deux affiché un taux de chômage de 5,1 % le mois dernier, le pourcentage le plus faible au Canada.