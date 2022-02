Manifestations : la colère monte en raison du manque d’intervention d’Ottawa

Depuis plusieurs semaines, des manifestants se réunissent dans ce qu’ils appellent le convoi de la liberté pour s’opposer à la vaccination obligatoire des camionneurs qui doivent franchir la frontière canado-américaine et à plusieurs autres restrictions liées à la COVID-19.

La manifestation des camionneurs prend de plus en plus d’ampleur au Canada et atteint une nouvelle fois la capitale manitobaine vendredi.

À Ottawa et ailleurs au Canada, les manifestants se rassemblent et klaxonnent depuis des jours maintenant, essayant de faire passer leurs messages. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

L’avocate et militante, originaire de la Première Nation de Berens River au Manitoba, Joan Jack pense que la réponse de la police et du gouvernement aux récents rassemblements contre les mesures sanitaires serait différente si les peuples autochtones étaient ceux qui protestent.

« Ils auraient fait appel à l'armée contre nous. » — Une citation de Joan Jack, militante et avocate

Une ancienne Manitobaine qui a participé aux rassemblements Black Lives Matter, Elsa Kaka, considère l'approche principalement non interventionniste adoptée par les responsables en réponse aux convois de protestation comme une tolérance à l'ignorance.

La frustration de Joan Jack est partagée par Elsa Kaka. Photo : Elsa Kaka

Plus précisément, elles accusent le gouvernement et la police d’adopter une manière différente de gérer les manifestations et les débordements selon l'origine des manifestants et leurs combats.

Je trouve cela vraiment exaspérant , a-t-elle déclaré. « Tout ce que cela me montre est qu’ils ne savent absolument pas ce qu'est l'oppression réelle. », conclut-elle.

Les réactions aux rassemblements de camionneurs par les gouvernements, la police et tous ceux qui ont donné des millions de dollars pour les soutenir sont blessantes, selon Joan Jack et Elsa Kaka.

« Si les politiciens ne s'y opposent pas, ils font preuve de complaisance, et c'est très dangereux, mais cela encourage également la rhétorique raciste. » — Une citation de Elsa Kaka, militante Black Lives Matter

Les deux prédisent que les attitudes et les actions envers les participants auront maintenant des impacts durables sur beaucoup de ceux qui essaient d'être patients avec ce mouvement.

Avec les informations de Sheila North