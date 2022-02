Conditions routières difficiles dans l’est du pays

La tempête qui balaie l’est du Canada, et qui laissera jusqu’à 25 cm au Québec et 55 cm dans les Maritimes, complique les déplacements sur les routes.

Au Québec, des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur dans sept régions du sud de la province.

Environnement Canada mentionne que des vents modérés du nord-est accompagnent la neige et créent de la poudrerie par endroits .

Pour l’instant, on ne compte pas de fermetures de routes, mais Transport Québec avertit les automobilistes que les conditions routières pourraient se dégrader rapidement dans certaines régions .

Dans l’est du pays, la tempête hivernale qui déferle sur les provinces de l’Atlantique entraîne la fermeture d’écoles et rend les déplacements très difficiles.

Au Nouveau-Brunswick, la circulation est non recommandée sur une partie de la Transcanadienne, entre Grand-Sault et Sackville, en raison de la neige, de la glace et de la poudrerie.

En Nouvelle-Écosse, c’est la pluie verglaçante qui complique les déplacements. De 30 à 60 mm de pluie sont attendus, mais jusqu'à 100 mm par endroits pourraient tomber sur le sud de la province, prévient Environnement Canada.

Un avis de tempête hivernale est aussi en vigueur dans la région de Niagara, en Ontario. Ce dernier devrait être levé en matinée.

L’ouest du pays n’est pas épargné. Alors qu’une vingtaine de centimètres sont attendus au nord de la Colombie-Britannique et en Alberta, un refroidissement éolien d'environ -40 affecte les Prairies.