L’intelligence artificielle pour mieux gérer les ports de l’Est-du-Québec

Le développement d’un corridor économique intelligent pour le transport sur le Saint-Laurent est une opportunité pour mettre à niveau les infrastructures maritimes de l’Est-du-Québec et y intégrer les technologies du 21e siècle.

Un Saint-Laurent entièrement connecté des Grands Lacs jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, c’est ainsi que le président-directeur général (PDG) de la Société de développement du Saint-Laurent (SODES), Mathieu Saint-Pierre décrit le projet de corridor économique intelligent, lancé par Québec, l’automne dernier.

Ce projet de corridor intelligent est un des axes majeurs de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent dévoilée en juin 2021. Québec y investira 232,6 millions de dollars.

L’objectif est de diminuer l'empreinte écologique du transport de marchandises, mais aussi de le rendre plus efficace et plus performant que d’autres types de transport en ayant recours à l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle route bleue pourrait être l’occasion d’un nouvel essor pour les ports de l’Est-du-Québec

C’est du moins ce qu’en pense l’ex-maire de Matane et ancien président du comité maritime de l’Union des municipalités du Québec.

Le port de Matane comme trois autres ports de l'Est-du-Québec sont maintenant la propriété du gouvernement du Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Jérôme Landry, maintenant conseiller en développement durable à Pesca Environnement, rappelle qu’une stratégie comme Avantage Saint-Laurent était attendue depuis plusieurs années. Tous les ports de l’Est-du-Québec devraient se sentir concernés par la nouvelle stratégie et le développement du corridor intelligent, croit l’ancien maire.

« L’idée est de voir de quelle façon les technologies peuvent nous aider à optimiser notre chaîne logistique du transport maritime. » — Une citation de Jérôme Landry, ex-maire de Matane et consultant en développement durable

Vents, tirants d’eau, marées, toutes les données peuvent être utilisées de différentes manières pour réduire par exemple la consommation de carburant ou organiser les trajets pour en diminuer l’impact écologique. C’est vrai aussi pour la gestion des ressources humaines. Si on connaît l’horaire exact d’arrivée du navire, il y aura des débardeurs en nombre suffisant au bon moment, a fait valoir Mathieu Saint-Pierre en entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure.

Le président-directeur général PDG de la Société de développement du Saint-Laurent SODES donne deux exemples concrets des applications technologiques dans la logistique de transport. Il cite notamment les projets de détection de la baleine noire en temps réel afin d’éviter les collisions avec les navires ou le tri automatisé des conteneurs remplis de matériel médical afin d’en accélérer le traitement. Ce second projet a été instauré avec succès durant la pandémie au port de Montréal.

L’enjeu pour les ports de l’Est-du-Québec sera de se mobiliser autour d’une position commune , souligne Jérôme Landry. Il souligne que la région montréalaise et celle de Québec l’ont fait et dans ces deux régions, les principaux acteurs du monde maritime discutent autour d’une même table de concertation sur le transport.

Il faut s’arrimer avec eux et être capables de s’organiser, de bien se positionner pour utiliser adéquatement les nouveaux outils qu’on va avoir entre les mains pour en profiter autant que Québec et Montréal , insiste l’ex-maire de Matane.

Un porte-conteneurs arrive au port de Montréal (archives). Photo : Radio-Canada

Mathieu Saint-Pierre abonde dans le même sens. Il s'agit, dit-il, de fédérer les gens de l’industrie pour une vision globale.

Un immense territoire

Pour parvenir à une organisation du transport maritime similaire à celles de Montréal et Québec, l’Est-du-Québec devra surmonter quelques obstacles, dont l’immensité du territoire et le faible volume de marchandises transportées, souligne M. Landry.

Pour l’ancien président du comité maritime de l’UMQ, la cession par le gouvernement fédéral des ports de Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé est une première occasion de concertation et de coordination des activités. Ce sera aussi le premier pas vers une importante mise à niveau de ces infrastructures.

Le quai de Cap-aux-Meules (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cette nouvelle relation entre ces quatre ports devrait être élargie, ajoute Jérôme Landry. Partout en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, sur la Côte-Nord, mais pour ça, il faut qu’on ait des infrastructures adéquates, performantes et complémentaires aussi, pour qu’on puisse chacun se positionner selon les types de produits qu’on peut transborder sur nos quais .

M. Landry observe que déjà plusieurs bateaux qui viennent d’Europe vont faire des arrêts dans plus d’un port du golfe pour le transbordement de diverses marchandises. Le projet est aussi d’optimiser ce genre de route, ajoute le consultant.

Une technologie régionale

Les alliances technologiques sont aussi possibles dans la région notamment avec la Technopole maritime de Rimouski ou le Centre de recherche en imagerie numérique (CDRIN) de Matane. Même nous, l’équipe de chez Pesca, on a de l'expertise en géomatique, en flux de transport, dans la gestion de données. Il y a d'autres joueurs sur le territoire qui sont aussi capables de profiter de ces nouvelles avenues que sont Avantage Saint-Laurent et son corridor intelligent.

Le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique CDRIN est un haut lieu de recherche à Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Tout cela n’est pas pour demain. On a souvent misé sur la route bleue pour diminuer le transport routier, notamment sur la Côte-Nord. L’atteinte des cibles de diminution des émissions de gaz à effet de serre sera peut-être un incitatif supplémentaire à la réorganisation du transport maritime dans l’Est-du-Québec.