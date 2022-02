GoFundMe et le convoi des camionneurs à Ottawa : des réponses à vos questions

Les organisateurs de la manifestation ont collecté plus de 10 millions de dollars via la plateforme de financement participatif basée aux États-Unis. Cet argent est censé couvrir le carburant et les autres dépenses des camionneurs qui protestent contre les mesures sanitaires mises en place contre la COVID-19 au Canada.

Le site de financement participatif a toutefois interrompu le versement de l'argent collecté aux organisateurs, expliquant craindre que l'argent soit utilisé de manière non conforme aux conditions d’utilisation de GoFundMe (Nouvelle fenêtre) .

Voici les réponses à plusieurs questions que nos lecteurs se posent sur GoFundMe et le convoi :

Q : D'où vient l'argent?

Les organisateurs de la manifestation ont recueilli près de 10,1 millions de dollars auprès de plus de 120 000 donateurs. L'identité et la localisation de beaucoup de ces donateurs demeurent un mystère.

Une analyse de CBC a révélé qu'environ un tiers des donateurs étaient anonymes ou utilisaient un pseudonyme. Certaines contributions viennent d'autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Pologne.

Peter Sloly, chef du Service de police d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

Le chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, a d'ailleurs parlé, cette semaine, d'une part importante impliquée dans le financement, l'organisation et la manifestation venant des États-Unis.

Citant la réglementation sur la protection des données, GoFundMe affirme qu'il ne divulgue jamais les informations complètes des donateurs, y compris aux organisateurs de collectes de fonds.

Q : Qui sont les collecteurs de fonds?

Il s’agit d’une organisation appelée Canada Unity, qui est la responsable de l’organisation du convoi. Tamara Lich et B.J. Dichter sont répertoriés par GoFundMe comme les administrateurs de la collecte de fonds.

Tamara Lich s'est adressée aux médias, jeudi, et a déclaré que le convoi ne quitterait pas Ottawa tant que sa demande de mettre fin à toutes les restrictions sanitaires ne serait pas satisfaite.

Entre-temps, Canada Unity a publié un protocole d'entente appelant les sénateurs canadiens et la gouverneure générale à abolir toutes les mesures liées à la COVID-19 et à réintégrer tous les travailleurs non vaccinés qui ont été licenciés en raison de l’obligation vaccinale.

Une porte-parole du «Convoi pour la liberté» a rencontré la presse, jeudi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le document indique que le Sénat et la gouverneure générale doivent quitter immédiatement leurs fonctions s'ils n'acceptent pas les conditions du groupe.

Les demandes formulées dans ce mémorandum ne sont toutefois pas mentionnées sur la page de GoFundMe.

Keith Wilson, un avocat qui représente les manifestants, a déclaré, jeudi, que l'essentiel de l'argent n'avait pas encore été versé aux organisateurs.

Q : Existe-t-il des règles empêchant la collecte de fonds pour des activités illégales?

Oui, mais il n'est pas clair que les actions des manifestants du convoi aient violé les règles de l'entreprise.

GoFundMe interdit d’utiliser ses services pour lever des fonds, créer ou contribuer à une collecte de fonds avec comme objectif implicite ou explicite de promouvoir ou d’impliquer : un comportement que nous considérons, à notre seule discrétion, comme une instance d’abus de pouvoir ou d’incitation à la haine, à la violence, au harcèlement, à l’intimidation, à la discrimination, au terrorisme ou à l’intolérance sous quelque forme que ce soit .

La présence de drapeaux confédérés et de croix gammées lors de la manifestation a été largement condamnée, mais la page GoFundMe des organisateurs ne fait pas explicitement référence à la promotion de la haine ou de l'intolérance.

GoFundMe n'interdit pas la collecte de fonds pour soutenir une manifestation pacifique, et le droit de manifester est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

Mais le convoi a bloqué l'accès à plusieurs pâtés de maisons du centre-ville et rend la vie des résidents du centre-ville d'Ottawa difficilement supportable en faisant constamment retentir les klaxons de leurs camions à toute heure. Des habitants ont rapporté s’être fait crier dessus et intimider par des manifestants. Des entreprises ont fermé leurs portes, invoquant des problèmes de sécurité.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a qualifié la manifestation d' action illégale .

Q : GoFundMe gagne-t-il de l'argent grâce aux dons?

GoFundMe est une entreprise à but lucratif, mais elle a cessé de prendre une part des dons effectués via son site Web.

Auparavant, l'entreprise prélevait 5 % des dons collectés. Ces frais ont été abandonnés en 2017 et l’entreprise ne demande désormais plus que des contributions volontaires aux donateurs. On ne sait toutefois pas combien l'entreprise a reçu de la part des donateurs pour le convoi des camionneurs.

GoFundMe facture toujours des frais de 2,9 % (plus 0,3 $ par don), qui, selon la société, sont utilisés pour couvrir le coût des transactions.

Q : L'argent du fonds pourrait-il être saisi pour couvrir les dépenses de la Ville d'Ottawa?

Cela semble très peu vraisemblable, si on se fie aux conditions d'utilisation de l'entreprise. Si l'argent n’est pas remis aux organisateurs, il sera très probablement remboursé aux donateurs.

Les conditions d’utilisation de GoFundMe stipulent que la société peut à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans préavis et à son entière discrétion, proposer ou émettre un remboursement d’un ou de plusieurs don(s), en consultant [les organisateurs de la collecte] au préalable ou non .

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le maire Watson a demandé à GoFundMe de conserver les fonds restants jusqu'à ce que les manifestants quittent Ottawa.

Sortez de la ville et vous pourrez alors avoir accès à vos fonds , a-t-il lancé à l’adresse des membres du convoi encore présents dans la capitale fédérale.

Q : L’entreprise GoFundMe est-elle réglementée au Canada?

Pas explicitement, mais les députés fédéraux semblent désormais vouloir en savoir plus sur les activités de l'entreprise.

Jeudi, le comité permanent de la sécurité publique et nationale a voté à l'unanimité pour convoquer les responsables du site de financement participatif afin qu’ils viennent expliquer, dès que possible , comment l'entreprise s’assure de ne pas financer la haine et l'extrémisme par le biais de ses services.

Il y a de vraies questions à se poser en matière de transparence étant donné que le fonds dépasse maintenant 10 millions de dollars, que de nombreux donateurs sont anonymes et que beaucoup de donateurs se trouvent à des endroits hors de la juridiction du Canada , a déclaré le député néo-démocrate Alistair MacGregor, à CBC.

Le gouvernement fédéral affirme n'avoir eu aucune communication avec GoFundMe depuis le début des manifestations.

Avec les informations de Nick Boisvert, CBC