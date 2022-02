Des tests de dépistage d’ITS reprennent après une suspension forcée par la pandémie

Les tests de dépistage de certaines maladies sexuellement transmissibles ont repris à Halifax après avoir été interrompus pendant environ sept semaines à cause des demandes pour les tests de la COVID-19.

Abbey Ferguson, coordonnatrice de la promotion au Centre de Santé sexuelle d’Halifax encourage les gens à réserver dès que possible, parce que les rendez-vous se remplissent vite et il n'y a pas de garantie que la pandémie ne va pas interrompre ce service à nouveau.

Si vous songez à vous faire tester pour une IST pendant cette période, avec COVID, vous devriez prendre rendez-vous pendant qu'e c'est encore possible , dit-elle.

Le centre a annoncé à la mi-décembre que le traitement des prélèvements et des tests d'urine pour la chlamydia, la gonorrhée et l’herpès chez les personnes non enceintes serait suspendu alors que les cas de COVID-19 augmentaient en Nouvelle-Écosse en raison du variant Omicron.

Interruption fréquentes

Le dépistage de la chlamydia, de la gonorrhée et du HSV avait été suspendu en novembre 2020 pendant plusieurs mois lorsque la deuxième vague de la pandémie a frappé.

Les tests de dépistage de la chlamydia, de la gonorrhée, du HSV, du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C et de la syphilis avaient aussi été suspendus pendant plus d'un mois au printemps dernier alors que les tests COVID-19 s’étaient intensifiés.

Carla Adams, porte-parole de Santé Nouvelle-Écosse, explique qu’il est de nouveau possible de reprendre le traitement des tests pour les maladies sexuellement transmissibles à cause d'une diminution du volume des tests COVID-19.

La réduction du volume a permis à certains membres du personnel et à certains instruments nécessaires pour les tests COVID de se recentrer sur d'autres tests suspendus , écrit-elle dans un courriel.

Abbey Ferguson rappelle que les gens peuvent aussi se faire tester dans des cliniques sans rendez-vous, par un médecin de famille ou à l'hôpital général Victoria d’Halifax.

Elle dit que les temps d'attente pour les résultats se sont améliorés. Il est passé d'une moyenne de quatre semaines à moins de deux.

Le Centre de santé sexuelle d'Halifax effectuait des centaines de tests par mois avant et par moment durant la pandémie. La coordinatrice explique à quel point ça été un défi de faire la promotion de ce genre de tests sans pouvoir les offrir.

Ce n’est pas idéal de véhiculer des messages très contradictoires.

Abbey Ferguson explique que si le centre est contraint de fermer à nouveau, il dispose d'un système de triage téléphonique pour les rendez-vous.

Ça permet de continuer d’offrir certains services comme le renouvellement d'une prescription ou tout ce qui ne nécessite pas d’examen physique.