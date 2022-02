Des ressources supplémentaires de la GRC en renfort dans les rues à Ottawa

Au huitième jour de la manifestation des camionneurs dans le centre-ville, le Service de police d’Ottawa (SPO) va recevoir une aide supplémentaire.

Dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, explique que ce dernier s’est entretenu avec le maire d’Ottawa, jeudi soir. Jim Watson lui a indiqué que la Ville avait soumis une demande à la Gendarmerie royale du Canada GRC pour des ressources supplémentaires.

Le convoi à Ottawa a causé d'importantes perturbations pour les résidents, notamment du vandalisme, du harcèlement, des manifestations de haine et de violence et le blocage continu de nombreux services essentiels. La communauté est en droit de s'attendre à ce que la loi soit respectée et appliquée par la police, et que la sécurité publique soit maintenue , indique le ministre Mendicino, dans sa déclaration écrite.

Le ministre confirme que la demande du maire d’Ottawa a été approuvée et que tous les agents supplémentaires demandés seront à la disposition du Service de police d'Ottawa SPO pour l’aider.

Cette demande s'ajoute aux ressources et au soutien de la Gendarmerie royale du Canada GRC déjà en place depuis l'arrivée du convoi à Ottawa , ajoute le ministre qui précise que cette demande pour des ressources additionnelles est une décision de la police et non du gouvernement.