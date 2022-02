Tempête hivernale : conditions difficiles en Atlantique vendredi

La tempête qui déferle sur les provinces de l’Atlantique vendredi entraîne la fermeture d’écoles et rend les déplacements très difficiles. Des routes sont enneigées ou partiellement enneigées dans les quatre provinces.

Au Nouveau-Brunswick, la circulation est non recommandée sur la Transcanadienne, vendredi matin, entre Fredericton et Grand-Sault, en raison de la neige et de la glace, ainsi que de la poudrerie, indique le ministère provincial des Transports sur son site web.

Toutes les écoles des Districts scolaires francophones Sud et Nord-Est sont fermées. L'Université de Moncton annonce la fermeture de ses installations et l’annulation de ses cours à Moncton pour la journée. Toutes les écoles anglophones de la province sont aussi fermées.

La neige va continuer de s’accumuler rapidement sur la plupart des régions de la province durant la journée et la soirée, selon Environnement Canada. De la poudrerie est possible par endroits.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, plusieurs routes dans les régions du centre et du Cap-Breton sont enneigées ou partiellement enneigées, selon le ministère provincial des Transports.

Toutes les écoles des regroupements Métro et Nord du Conseil scolaire acadien provincial sont fermées. Les classes sont aussi annulées dans la région de Clare, le Centre scolaire de la Rive-Sud et l'École Rose-des-Vents.

Les bureaux du gouvernement de la Nouvelle-Écosse sont aussi fermés pour la journée.

Île-du-Prince-Édouard

Les grandes routes sont aussi enneigées vendredi matin dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard.

Toutes les écoles francophones et anglophones à l’Île-du-Prince-Édouard sont fermées ainsi que l'Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les bureaux des services provinciaux et municipaux sont également fermés pour la journée.

Terre-Neuve-et-Labrador

Les routes sont aussi enneigées dans une grande partie de Terre-Neuve-et-Labrador, vendredi matin.

Le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador indique que les écoles Notre-Dame-du-Cap et Sainte-Anne sont fermées.

Aéroports et traversiers

Plusieurs vols sont annulés vendredi matin dans les aéroports des quatre provinces, mais les traversiers de la société Marine Atlantique sont à l'heure.

Plus de détails à venir