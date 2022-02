L'Agence des services frontaliers du Canada a créé une confusion généralisée, le mois dernier, lorsqu'elle a publié un communiqué précisant que les camionneurs non vaccinés contre la COVID-19 seraient toujours exemptés de la quarantaine obligatoire et du dépistage au Canada en franchissant la frontière canado-américaine.

Le gouvernement fédéral a aussitôt déclaré, le lendemain, que ce communiqué avait été envoyé par erreur, mais des camionneurs non vaccinés avaient déjà franchi la frontière pour se rendre aux États-Unis.

La Presse canadienne a révélé plus tard que l'imbroglio résultait d'une mauvaise interprétation de la directive par les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers et de l'Agence de la santé publique du Canada. On ne s'entendait pas sur le fait de savoir si un décret promulgué par le cabinet couvrait ou non les camionneurs.

Des mesures maintenues jusqu’à fin février

Le gouvernement a promulgué cette semaine un nouveau décret pour bien préciser que les camionneurs non vaccinés ou partiellement vaccinés n'étaient pas exemptés de la vaccination obligatoire lorsqu'ils entrent au Canada, sauf s'ils livrent des fournitures et de l'équipement médicalement essentiels .

Le décret indique également que les résidents du territoire outre-mer français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sud de l'île de Terre-Neuve, seront exemptés de la vaccination obligatoire s'ils viennent au Canada pour recevoir des soins médicaux dans les quatre jours suivant leur arrivée.

L'Agence de la santé publique du Canada a déclaré que le gouvernement avait prolongé la plupart de ses mesures aux frontières et mis à jour certaines autres directives. L'agence a précisé que toutes ces mesures seraient en vigueur au moins jusqu'à la fin de février.