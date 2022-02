Une communauté ébranlée par la mort par balle d’une adolescente

La mort par balle d’une adolescente de 14 ans dans un immeuble à logements de Mississauga, mardi, a créé un sentiment d’insécurité et de peur au sein de la communauté.

Selon la police, quelqu’un a trouvé Taffash Riley, qui ne respirait plus, et a appelé le 911.

Les policiers ont trouvé l’adolescente dans la cage d’escalier du 7170, avenue Darcel, près de l’intersection des artères Goreway et Derry. Son décès a été constaté sur place.

C’est vraiment triste. Elle était à l’intérieur de l’édifice, même pas dehors , a affirmé jeudi Ebere Solomon, une mère de quatre adolescents. Je peux imaginer, si c’était mon enfant.

Supreet Sidhu, une élève de 11e année, a des amis qui vivaient au même étage et qui connaissaient Taffash. C’est traumatisant pour eux de vivre dans cet édifice, mais ils n’ont pas non plus envie de sortir, parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité.

C’est tellement triste, poursuit-elle, une élève de 14 ans qui essaie juste de vivre sa vie et, soudain, on la tue. J’ai de la peine pour sa famille, qui a perdu un enfant.

Quand elle a entendu la nouvelle, Supreet Sidhu s’est dit que l’endroit n’était pas sécuritaire.

Jeudi, la Police régionale de Peel a déclaré que l’enquête se poursuivait. Elle poursuit la piste de l’homicide, mais aucun suspect n’a été arrêté. Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait vu ou entendu quelque chose de les contacter.

Un mémorial improvisé, garni de bougies, d’oursons en peluche et de messages d’amour, a été installé dans l’entrée de l’édifice.

Le drapeau canadien était en berne jeudi à l’école secondaire Ascension of Our Lord que Taffash Riley fréquentait.

Les voisins s'organisent pour soutenir la famille. Une campagne de sociofinancement avait dépassé son objectif jeudi soir et recueilli 17 500 $.

Avec les renseignements recueillis par Desmond Brown et Farrah Merali de CBC News