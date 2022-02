Des Organisation non gouvernementale ONG ont parlé des Jeux du génocide , évoquant le sort réservé aux Ouïgours, minorité musulmane et turcophone du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, sur laquelle des rapports accablants se sont accumulés depuis quatre ans.

Elles trouvent honteux qu’on cautionne ainsi, par le sport, un régime qui emprisonne les opposants, étouffe la liberté à Hong Kong, menace Taïwan d’invasion, surveille et enrégimente sa population sous un torrent de propagande, avec des méthodes de surveillance sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Jusqu'à 1,8 million de Ouïgours seraient détenus dans des camps en Chine. Photo : Getty Images / GREG BAKER

Un mouvement de boycottage diplomatique a été suivi par quelques pays comme le Canada, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, qui n’ont pas assisté à la cérémonie d’ouverture, pour protester contre l’état des droits et libertés dans le pays organisateur.

Ces représailles paraissent légères, si on les compare à ce que furent, au siècle dernier, les véritables boycottages (avec retrait complet des athlètes), appliqués aux Jeux olympiques de Montréal 1976 (pays africains), Moscou 1980 (pays occidentaux) et Los Angeles 1984 (pays du bloc soviétique).

L’affaire permet de rappeler, toutefois, que la politisation des Jeux olympiques n’est pas chose nouvelle.

2008-2022 : deux mondes

Pékin est devenue officiellement la seule ville à avoir organisé des Jeux d’hiver après avoir organisé des Jeux d’été. Mais l’arrière-plan politique et international de 2022, dans la capitale chinoise, diffère énormément de celui de 2008.

En 2008, c’étaient les Jeux d’une Chine émergente et qui, pensait-on encore, pourrait se démocratiser progressivement avec l’arrivée d’une vraie classe moyenne. Une Chine qui avait encore envie de sourire au reste du monde, de l’accueillir, de le séduire, ce qu’elle fit réellement, à l’époque.

Et ce, même si – on tend à l’oublier – 2008 en Chine, c’était aussi l’année de féroces répressions au Tibet. En plus des centaines de milliers de personnes chassées de chez elles, les années précédentes, pour accommoder le rêve olympique.

Des gens en habits médicaux attendent à l'entrée d'un bâtiment. Photo : Getty Images / Kevin Frayer

En 2022, il n’y a plus de sourire, qu’il soit sincère, forcé ou hypocrite. Avec un bouclage sans précédent, dû à la pandémie et à l’inflexible politique zéro COVID de Pékin, les gentils contacts de 2008 ne sont plus possibles ni désirés.

Le régime chinois a plutôt transformé ces seconds Jeux olympiques JO en démonstration de force, de maîtrise à la face du monde, et de contrôle sans faille devant son propre public national. Une sorte d’aboutissement du processus de durcissement et de fermeture qui s’est accentué depuis l’arrivée de Xi Jinping en 2012.

On se retrouve ainsi, en 2022, plus proche de l’ambiance des Jeux de la division de 1980 à Moscou, que des Jeux de l’amitié retrouvée , à Pyeongchang en 2018. Il y a quatre ans, en Corée du Sud, il y avait eu un rapprochement spectaculaire entre Séoul et Pyongyang (les deux capitales coréennes) même s’il fut sans doute trompeur et de courte durée.

Où l’on avait retrouvé, l’espace de quelques semaines, une ambiance plus proche de l’idéalisme olympique : amitié, fraternité, rapprochement des peuples, etc.

Propagande et réalignements internationaux

Aujourd’hui, les Jeux olympiques peuvent être vus comme occasion de propagande pour le pays hôte, et comme projection des tensions internationales de l’heure avec ce boycottage diplomatique , mais aussi avec la participation bien en évidence, à la cérémonie d’ouverture, d’un certain Vladimir Poutine.

Une rencontre aura lieu entre les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping Photo : AP / Alexander Zemlianichenko

Cette présence ostensible du président russe aux côtés de son homologue chinois est une façon d’envoyer un message politique. De dire au reste du monde, et aux Occidentaux en particulier : vous n’avez pas fini de nous voir ensemble, tous les deux ! Façon d’affirmer qu’il y a désormais, sur la scène internationale, un vrai contrepoids cohérent à l’hégémonie, perçue comme déclinante, des États-Unis et des pays occidentaux.

Dans l’affaire ukrainienne, par exemple, l’appui de Pékin à Moscou est clair. Et – que ce soit sur les Ouïgours du Xinjiang, l’étouffement des libertés à Hong Kong ou les menaces répétées d’invasion de Taïwan – la Chine n’allège pas la pression. Tout au contraire.

On peut aussi, outre Poutine, mentionner que parmi les personnalités internationales présentes se retrouvaient des gens comme le prince Ben Salmane d’Arabie saoudite, le président Al-Sissi d’Égypte, les présidents serbe et polonais, les leaders des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale. Peut-on lire dans ces présences et ces absences une sorte de réalignement géopolitique? Dans certains cas, c’est possible.

Renforcer le contrôle interne

Ces Jeux représentent aussi une opération pour démontrer, à l’interne, le contrôle du régime chinois. Les autorités chinoises n’ont pas lésiné sur les dépenses et sur l’aspect propagandiste des Jeux : on parle de 35 à 40 milliards de dollars investis dans l’opération, non loin des 50 milliards de la Russie à Sotchi en 2014.

Un garde de sécurité avec un masque et une visière se tient devant un bâtiment olympique à Pékin. Photo : Getty Images / Andrea Verdelli

La cérémonie d’ouverture était empreinte, comme celle d’août 2008 (avec le même réalisateur Zhang Yimou), d’exaltation nationaliste, avec prises de vue spectaculaires et figurants par milliers. Tous les ingrédients y étaient : projection de la gloire chinoise, de son histoire trimillénaire, de ses industries de pointe, du rêve chinois (Zhōngguó mèng) et du grand renouveau de la nation – deux slogans nationalistes qui ont aujourd’hui remplacé les slogans communistes traditionnels.

En 2008, des spécialistes de l’imagerie propagandiste avaient esquissé des rapprochements entre ces images et celles des Jeux de Berlin en 1936.

Tout ne baigne pas à 100 % à Pékin

On dit Xi Jinping bien en selle politiquement. Sa pensée , comme celle de Mao Zedong, a été inscrite dans les textes fondamentaux. Un culte de la personnalité effréné a cours dans le pays. L’homme doit être consacré pour un troisième mandat de cinq ans cet automne, ce qui pourrait le rapprocher de la présidence à vie .

Pourtant, en ce début 2022, tout ne baigne pas à 100 % en Chine sur les fronts économique, environnemental et même sanitaire.

La lutte contre la COVID (dont Pékin aime tant se vanter pour prouver la supériorité de son système) dérape un peu avec le variant Omicron. La fameuse stratégie zéro COVID (qui consiste à boucler impitoyablement le moindre foyer de contagion) n’est plus hermétique.

Par ailleurs, notamment à cause de ces confinements, l’économie ralentit. Les problèmes d’approvisionnement énergétique ont été aigus en 2021 (coupures massives de courant dans des régions entières), les problèmes environnementaux sont légion, le charbon encore omniprésent.

Une femme porte un masque aux couleurs du drapeau non officiel utilisé par des indépendantistes ouïgours au Xinjiang lors d'une manifestation devant l'ambassade chinoise, à Londres, le 9 décembre 2021. Photo : La Presse canadienne / AP/Alberto Pezzali

À l’international, l’image de la Chine par rapport à celle de 2008 est passablement écornée. On peut rappeler la mobilisation internationale face aux violations des droits et libertés au Xinjiang contre les Ouïgours, à Hong Kong contre le régime libéral (qui n’est plus aujourd’hui qu’un souvenir), sans oublier les menaces répétées contre Taïwan.

L’inquiétude face à la politique étrangère chinoise grandit – et pas seulement aux États-Unis. La Chine conserve, certes, un pouvoir de persuasion par sa puissance commerciale (on le voit toujours en Afrique, en Amérique du Sud), mais ce pouvoir n’est plus ce qu’il était.

Le muscle plutôt que la séduction

On peut en déduire que Pékin ne recherche plus aujourd’hui l’effet de séduction, encore très fort il y a 14 ans. Parce que la Chine, en 2022, est moins portée à sourire au reste du monde et davantage encline à montrer ses muscles.

Avec les Jeux olympiques JO , on peut imaginer que Xi Jinping espère un effet de diversion sur l’air du pain et des jeux , qui pourrait l'aider à surmonter les difficultés de cette année et à consolider sa position politique.