Marie-Claude Bibeau annonce un investissement dans les technologies agricoles vertes

Le gouvernement canadien veut aider les agriculteurs à améliorer leur compétitivité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La ministre de l’Agriculture et députée de Compton—Stanstead Marie-Claude Bibeau a annoncé un investissement de 17,9 millions $ afin de permettre aux producteurs d’avoir accès à des technologies propres de pointe.

Le Programme de technologies propres en agriculture (TPA) a déjà approuvé une soixantaine de projets, dont neuf pour le Québec. Dans la Belle Province, les investissements sont déjà évalués à 1,9 million $.

Selon Marie-Claude Bibeau, ces investissements augmentent la résilience des entreprises face aux changements climatiques et répondent aux attentes du public.

Nous voulons que le Canada continue d’être un leader en production alimentaire durable, tant sur le plan de l’environnement que sur le plan économique et social , souligne-t-elle.

« C’est un impératif de lutter contre les changements climatiques, mais c’est aussi ce que les consommateurs exigent de plus en plus. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

420 000 $ pour une entreprise de Farnham

Les Fermes Janor, qui sont situées à Farnham et qui se spécialisent dans la production bovine et les grandes cultures, ont notamment reçu plus de 420 000 $ pour l’achat d’un nouveau séchoir écoénergétique et d’autres équipements.

Marie-Claude Mainville, la gestionnaire du groupe Janor, explique avoir grandement bénéficié de cet investissement.

On a décidé de diminuer la production animale et de se diversifier davantage pour aussi être en mesure de faire de la vente de grains. On partait de zéro. Tout tourne autour du silo-séchoir qu’on a construit. C’est ça qui nous permet, maintenant, de pouvoir sécher des grains, et bien sûr, il y a des silos pour l’entreposage , explique-t-elle.

Il y a deux énergies utilisées. L’hydroélectricité pour tout ce qui est moteur et ventilation, et le propane est utilisé pour le séchage de grains. C’est connu que l’hydroélectricité a peu d’émissions carbone, et le propane a quand même une cote meilleure que d’autres carburants pour ses émissions de CO2 , ajoute-t-elle.

La ministre Bibeau espère que ce genre d'initiative poussera d’autres producteurs agricoles à soumettre leurs projets.

Avec les informations d’Ernst Jeudy