Métaux BlackRock : l’ex-PDG poursuit la mobilisation des anciens actionnaires

L’ancien président-directeur général de Métaux BlackRock, Jean Rainville, tente de mobiliser le plus grand nombre d’actionnaires possible de l’entreprise minière en restructuration financière dans l’espoir de faire pression sur Québec. Le groupe ne peut dire pour l’instant s’il déposera une offre d’achat.

À un peu plus d’un mois de la date butoir fixée par la Cour supérieure pour l’appel d’offres d’achat pour la société, Jean Rainville affirme avoir regroupé jusqu’à maintenant quelques dizaines d’actionnaires.

Métaux BlackRock, qui souhaite exploiter un gisement de fer à Chibougamau et construire une fonderie au Port de Saguenay, un projet de plus de 1 G$, s’est placée sous la protection de ses créanciers le 23 décembre.

Le regroupement d’actionnaires, dont fait partie la société hongkongaise Winner World Holdings Limited, qui est l’actionnaire le plus important de la société, possède plus de 54 % des actions de Métaux BlackRock.

Au début du mois de janvier, l’ex-PDG et les premiers membres de ce groupe d’actionnaires avaient tenté sans succès de bloquer le processus de restructuration de Métaux BlackRock, accusant Investissement Québec et la société américaine Orion de vouloir les évincer en prenant le contrôle de l’entreprise.

Le regroupement d’actionnaires n’a cessé de croître depuis, a assuré Jean Rainville, en entrevue jeudi. Il n’était toutefois pas en mesure de préciser la provenance des actionnaires et leur répartition.

Dans un communiqué émis plus tôt en journée, le regroupement indiquait qu’il avait plus que triplé et qu’il rassemblait plusieurs entrepreneurs et particuliers de Chibougamau et Saguenay.

Le projet de fonderie de Métaux BlackRock au Port de Saguenay. Photo : Courtoisie / Métaux BlackRock

Trop tôt pour parler d’une offre

Il est cependant trop tôt selon M. Rainville pour dire si le regroupement, ou certains actionnaires du groupe, déposeront une offre d’achat, alors qu’il s’attend à ce que les offres soient déposées dans les jours précédant la date butoir du 7 mars.

C’est difficile de répondre à cette question-là en ce moment, on travaille encore à essayer de regrouper au moins le plus d’actionnaires possible pour leur faire connaître au moins l’état de la situation , a souligné le porte-parole du regroupement, en déplorant que les actionnaires n’aient jamais été avisés directement des procédures entamées par Métaux BlackRock.

L’ex-PDG tente de regrouper le plus d’actionnaires, sans avoir pu lui-même en obtenir la liste.

« On essaie de trouver les actionnaires, on essaie de composer avec la situation et on avance à la vitesse qu’on peut, malgré les délais serrés. » — Une citation de Jean Rainville

Interpeller Québec

Le porte-parole du regroupement espère qu’une mobilisation des actionnaires permettra d'obtenir l'attention de Québec.

On peut toujours espérer, à un certain moment donné, que le gouvernement va être sympathique à la cause des actionnaires et renverser un peu la décision prise par Investissement Québec, d’une certaine manière, indirecte , a-t-il indiqué.

Lorsque Métaux BlackRock s’est placée sous la protection de La loi sur les arrangements avec les créanciers et les compagnies, le 23 décembre, Investissement Québec et Orion avaient à ce moment déposé une offre d’achat de 95 M$ afin de prendre le contrôle de la société et relancer le projet.

On ne peut pas revenir en arrière et changer le processus qui est en cours en ce moment, mais il y a peut-être une manière d’amenuiser et d’améliorer la situation , a ajouté M. Rainville.

Le 7 janvier, la Cour supérieure avait autorisé le processus de mise en vente de l’entreprise, donnant 60 jours aux acheteurs intéressés pour se manifester. L’offre de 95 M$ d’Investissement Québec et d’Orion sert maintenant de mise de départ pour les autres acquéreurs intéressés, avait alors tranché la juge Marie-Anne Paquette.

Jean Rainville espère toujours d’ici là être en mesure de forcer la tenue d’une assemblée des actionnaires.