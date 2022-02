Une meilleure stabilité pour l’usine de pâte de Matane, avec Sappi

C’est ce que constate le directeur général de l’usine, Éric Gendreau.

Ce que les gens ignorent pour la plupart, c’est que Sappi était un de nos bons clients avant que la compagnie acquiert nos installations , explique-t-il.

M. Gendreau mentionne que les clients déjà existants sont restés et que Sappi en a amené d’autres. Ça nous a permis d’augmenter nos volumes chez certains clients , mentionne-t-il.

Le directeur général indique par ailleurs que l’augmentation de 38 % du volume de transbordement enregistré au port de Matane par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, n’est pas nécessairement lié à une augmentation de la production.

Il y a une légère augmentation de la demande, confirme tout de même Éric Gendreau, mais la hausse du volume de transbordement s’explique surtout par une méthode d’expédition différente.

Il y a deux façons d’expédier en Europe et en Asie, en vrac ou par conteneur, précise-t-il. Au cours de la dernière année, nous avons surtout utilisé le vrac.

Selon lui, cette méthode plus simple et plus efficace permet de charger de plus grandes quantités de pâtes.

L'usine SAPPI de Matane a contribué à l'augmentation des activités au port de Matane ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Avec les problèmes de transport qu’on connaît actuellement, c'est un grand avantage , commente le directeur.

Il rappelle que l'usine produit de la pâte à papier de haute qualité (papier photo ou glacé par exemple) et de la pâte à carton d’emballage pour produits de luxe comme des emballages de parfum ou de matériel informatique.

Pendant la pandémie, surtout en 2020, l'augmentation des transactions en ligne a créé une plus forte demande pour le carton, dit M. Gendreau. La demande pour le papier était plus faible, alors on s'est adaptés pour produire plus de carton. Le marché s'est depuis rééquilibré.

Éric Gendreau se dit soulagé de la présence de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui a amené la présence d’un interlocuteur pour tout ce qui concerne le port de Matane.

Cette présence permettra d’accélérer le dossier des travaux nécessaires à l'infrastructure devenue désuète.