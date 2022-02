Les professionnelles de la santé de la région attendent le paiement de leurs primes

Sur les réseaux sociaux, un nouveau mot-clic est apparu ces derniers jours sous l'appellation Mobilisées pour être payées. Dans ces publications, les professionnelles posent avec le montant qu’elles n’ont pas reçu, qui est souvent de plusieurs milliers de dollars.

Selon la présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin, certaines de ces primes ont été négociées dans la nouvelle convention collective, alors que d'autres ont été promises en octobre dernier.

Dans le passé, ça se payait, il y en avait des rétros, des nouvelles primes. On n’a jamais vu ça, avoir des délais aussi longs, pour ne pas arriver en plus à nous payer , a-t-elle indiqué jeudi en entrevue à Radio-Canada.

Dans la région, ce sont 3400 syndiqués qui n'ont pas encore reçu ces montants forfaitaires.

C’est quand même de gros montants, on est allé avec des montants qui étaient plutôt globaux, mais pour moi, juste le 2 % qu’ils demandent pour deux années, c’est 4560 dollars, puis là-dessus, je n’ai pas non plus calculé certaines autres primes qui me manquent, mais c’est des gros montants , a-t-elle poursuivi.

La question avait été abordée lors de la dernière assemblée du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon des informations de Michel Gaudreau