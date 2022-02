Une entreprise de Trois-Rivières en mission aux Jeux olympiques de Pékin

Après Pyeongchang en 2017 et Tokyo en 2021, le Comité olympique canadien (COC) a donné les clés de Pékin à Jean-François Picard et Brian Massie, propriétaires de l'entreprise de désinfection Proaxion.

Nous, on est toujours les premiers. On est en amont des Jeux, donc on est toujours les premiers à accéder au Village , explique Jean-François Picard.

La compagnie Proaxion a développé une technologie qui lui permet d'appliquer un filtre protecteur aux surfaces afin de les désinfecter. Photo : Brian Massie

C'est que l'entreprise a la responsabilité de désinfecter l'ensemble des surfaces allouées à l'équipe canadienne avant l'arrivée des athlètes.

Une membrane protectrice diminuant la charge bactérienne de 95 % pour une durée de 12 mois est appliquée sur les surfaces du Village olympique. Pour les Jeux de Pékin, l'équipe de Proaxion a également installé des purificateurs et humidificateurs d'air.

L'équipe s'est également assurée de la qualité de l'air dans les endroits les plus fréquentés des villages olympiques. Photo : Brian Massie

Les copropriétaires de l'entreprise sont maintenant de retour au pays, mais deux de leurs employés sont restés en Chine pour assurer le suivi des opérations.

C'est un espace qui est beaucoup plus contrôlé, admet Brian Massie. On devait avoir des masques N95 à tout moment, intérieur et extérieur, des tests PCR à tous les jours. Tous les employés avaient des habits scaphandres complets, visières, masques, lunettes... Ils ont désinfecté l'autobus au complet, l'asphalte! Même nous qui sommes là-dedans à tous les jours, c'est un niveau qu'on n'est jamais allés.

Les mesures sanitaires prises par l'organisation des Jeux olympiques de Pékin ont surpris même les employés de Proaxion. Photo : Brian Massie

Cette année, l'entreprise Proaxion a dû procéder à la préparation de plus d'un village olympique, ce qui a rendu l'opération plus complexe.

Le fait qu'il y ait trois villages, ça complique un peu notre travail. On parle de 3 h 30 entre le village le plus haut et le plus bas , précise Jean-François Picard.

Trois villages olympiques différents ont été aménagés pour les Jeux d'hiver de 2022. Photo : Brian Massie

L'entreprise est en forte croissance depuis le début de la crise sanitaire. Proaxion compte aujourd'hui 14 franchises à travers le Canada et autour de 500 employés, dont plus de 200 à Trois-Rivières.

Jusqu'en 2019, on était juste moi et François. À cette époque-là, on parlait de désinfection, on se faisait regarder comme si on était des extraterrestres! Aujourd'hui, drôlement, les gens nous écoutent et sont beaucoup plus conscients , affirme Brian Massie.

Brian Massie et Jean-François Picard ont des idées de grandeur pour leur entreprise. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Et pour la suite des choses ?

Dans nos cartons, on a un rêve un peu fou d'étendre ça plus loin, et le Comité olympique canadien (COC) travaille fort avec nous. On essaie d'avoir des entrées avec le Comité international olympique (CIO) pour voir comment on pourrait les aider à mieux contrôler l'ensemble du Village et l'ensemble des endroits communs , avoue Brian Massie au micro de Toujours le matin.

D'ici là, les copropriétaires ont, comme beaucoup d'autres, les yeux rivés sur Pékin. Ce qu'on va voir dans les prochaines semaines à la télé, ça va être grandiose , estime Jean-François Picard.

