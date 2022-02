L’aéroport de Mont-Joli reçoit 451 000 $ pour sécuriser ses activités en hiver

L'aéroport fera l'acquisition d’une niveleuse pour le déneigement des pistes, d’un décéléromètre pour mieux évaluer leur état et d’un système électronique de transmission de l’état des pistes à la fine pointe de la technologie.

Cet investissement était nécessaire pour le fonctionnement de l’aéroport, selon le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis et président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis.

Un aéroport régional se doit d’être ouvert le plus longtemps possible, 365 jours par année, 24 heures sur 24 au cas où les avions-hôpitaux devraient l’utiliser, ce qui n’est pas le cas d’autres types d’aéroport. C’est pour répondre à ces besoins importants de sécurité publique que l’aéroport de Mont-Joli pourra acquérir ces équipements qui nous permettront d’élever nos standards de qualité , explique-t-il.

Des travaux en cours et à venir

Des travaux de huit millions de dollars pour l'agrandissement et la rénovation de l'aérogare ont commencé en octobre dernier et devraient se terminer à la fin du mois de mars.

Des travaux sont en cours à l'aéroport de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

D'autres travaux de réparation de la piste principale sont toujours prévus l'été prochain. Un appel d'offres sera lancé sous peu en ce sens.

Les vols devront être ajustés en conséquence.

On a deux pistes à l’aéroport, donc les vols vont se faire sur la deuxième piste. Il y a juste certains types d’avions qui ne pourront pas atterrir, mais les compagnies aériennes ont été avisées et ont déjà modifié le type d’appareil qu’elles vont utiliser , indique-t-il.

Un bilan 2021 positif

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis se dit aussi satisfait du bilan de l'année 2021 de l'aéroport. Il rapporte un surplus de 587 000 $ pour la fin de l'exercice financier.

L’aéroport de Mont-Joli a vu près de 45 000 passagers entrer et sortir de l’aérogare. On parle de plus de 7000 mouvements.

« C’est vraiment une excellente année compte tenu en plus des conditions pandémiques. » — Une citation de Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Bruno Paradis indique que ces bons résultats sont en grande partie attribuables aux vols nolisés rendus nécessaires pour le transport de travailleurs.

Les élus du Bas-Saint-Laurent souhaitent toujours que l'aéroport de Mont-Joli soit désigné comme pôle régional de transport aérien. Le dépôt d'un plan de soutien au transport aérien régional par le ministre des Transports, François Bonnardel est toujours attendu.

En conférence de presse lundi, le ministre n’a pas indiqué quand le plan serait dévoilé.

Avec les informations de Caroline Cyr