Des experts s’inquiètent d’une possible levée du passeport vaccinal

Les experts disent que la COVID-19 est encore bien présente au sein de la population. Le nombre d’hospitalisations n’a jamais été aussi élevé dans la province et les morts se sont multipliés ces dernières semaines. Du 18 janvier au 1er février seulement, 170 personnes sont décédées.

Malgré tout, le premier ministre Jason Kenney a confirmé qu'il avait l'intention de commencer à lever la plupart des restrictions de santé publique, y compris le Programme d'exemption des restrictions (REP), plus communément appelé le passeport vaccinal, avant la fin février, à condition qu'il y ait une baisse soutenue des hospitalisations liées à la COVID-19.

La spécialiste de médecine interne, Tania Pannu, dit que l'unité de soins pour la COVID-19 où elle travaille est remplie et que le personnel est épuisé.

Venir travailler à l'hôpital, c'est comme monter au front, dit-elle. Cela nous rend nerveux que nous soyons toujours en plein sommet des hospitalisations et que nous envisagions de lever les restrictions.

Si elle comprend que les gens en aient assez des mesures de santé publique, elle craint que des assouplissements trop tôt ne déclenchent une nouvelle vague.

Il faut éviter d'agir trop vite, dit une experte

L’experte en maladies infectieuses Stephanie Smith dit que même si les hospitalisations vont probablement commencer à descendre dans les prochaines semaines, ce n’est pas encore le cas. Je pense que nous en avons encore pour de deux à quatre semaines [de nombre] d'hospitalisations et de décès assez élevés .

« J’aimerais que nous soyons un peu prudents. » — Une citation de Stéphanie Smith, experte en maladies infectieuses

J'aimerais voir une période sans progression de nouveaux cas avant de penser à assouplir les mesures de santé publique. Je pense que nous avons déjà vu ce qui pouvait arriver si nous assouplissions les mesures trop tôt , a lancé Stéphanie Smith, en référence à l'assouplissement des mesures de l’été dernier qui s’est soldé par une hausse des infections et à l’annulation de milliers d'opérations chirurgicales.

Edmonton voudrait pouvoir maintenir au besoin les restriction

La Ville d'Edmonton dit qu’elle étudie ses options pour maintenir des restrictions si la province va de l’avant. Le maire Amarjeet Sohi a exhorté la province à maintenir les mesures pour le moment, mais que la Ville veut savoir si elle pourrait maintenir une obligation de présenter une preuve de vaccination.

Nous explorons quelle autorité nous avons pour continuer le programme d'exemption dans les installations appartenant à la Ville, si nous pouvons l'étendre à d’autres types d'établissements , a déclaré Amarjeet Sohi.

Un premier ministre girouette, croit un politologue

Le professeur adjoint de sciences politiques de l’École des politiques publiques de l’Université de Calgary Jean-Christophe Boucher dit que le gouvernement devrait clarifier sa position sur la question.

« [Jason] Kenney développe essentiellement ses politiques en fonction de quel côté cri le plus fort. » — Une citation de Jean-Christophe Boucher, politologue, École des politiques, Université de Calgary

Jean-Christophe Boucher rappelle que le premier ministre sera bientôt soumis à un vote de confiance et que beaucoup de députés du Parti conservateur uni (PCU) sont sympathiques à un assouplissement des restrictions.

Le politologue Jean-Christophe Boucher rapelle que Jason Kenney sera bientôt soumis à un vote de confiance. (archives) Photo : (JeffMcIntosh/The Canadian Press)

Dans une large mesure, le premier ministre Kenney est toujours plus soucieux de la grogne et de la mutinerie interne que d’une opposition du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui est beaucoup plus loin , dit le politologue.

Il estime que le blocage d’un poste frontalier à Coutts ces derniers jours par des manifestants anti-restrictions alimente la fronde.

Ce que l’on voit en ce moment, c’est que la faction anti-vaccin et opposée aux mesures sanitaires augmente et tente de faire pression sur le premier ministre pour éliminer les mesures auxquelles l’Alberta est soumise , dit Jean-Christophe Boucher.

Le premier ministre présente trop d'incertitudes. En soufflant le chaud et le froid, en n’établissant pas de cibles ou en ne développant pas une politique publique cohérente et constante, cela encourage les anti-vaccins parce qu’ils se disent qu’ils peuvent continuer à mettre de la pression sur le premier ministre Kenney, qu’il va flancher et qu’il va plier , ajoute-t-il.

Des cibles claires

Il rappelle que l’Alberta est une des provinces où les restrictions ont été les plus légères tout au long de la pandémie.

La meilleure approche serait d’établir des cibles claires, basées sur le nombre d’hospitalisations, c’est ce qui serait intelligent , affirme Jean-Christophe Boucher. Cela permettrait, selon lui, de contrecarrer les pressions des manifestants anti-restrictions, tout en offrant un espoir à la population générale, dont beaucoup de membres sont fatigués des mesures.

La Dre Deena Hinshaw note que la levée des restrictions est une décision des élus. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a indiqué jeudi que la levée des restrictions était une décision des élus et que ses recommandations sont confidentielles.

Questionnée à plusieurs reprises si elle jugeait que la fin du passeport vaccinal était une bonne idée, elle n’a pas offert de réponse claire.