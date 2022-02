COVID-19 : 7 morts dans les provinces maritimes jeudi

Les trois provinces des Maritimes ont signalé jeudi sept décès liés à la COVID-19. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard font état de 177 hospitalisations directement causées par cette maladie.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, on signale jeudi 165 hospitalisations liées à la COVID-19, le même nombre que la journée précédente et le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

La santé publique signale aussi la mort de quatre autres personnes atteintes de la COVID-19.

Il faut préciser que, sur 165 patients, 68 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID-19, tandis que 97 sont atteints de la maladie, mais hospitalisés pour un autre problème de santé.

Quatorze patients sont aux soins intensifs avec la COVID-19. Six personnes sont sous respirateur artificiel.

Depuis le 1er décembre, les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées représentent environ 63 % des hospitalisations et 60 % des décès liés à la COVID-19.

Le gouvernement provincial indique mercredi qu’il y a eu 411 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et 485 découverts par des tests rapides.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les autorités médicales signalent jeudi trois décès liés à la COVID-19.

Cette même maladie force l’hospitalisation de 97 personnes — quatre de plus que mercredi. Parmi eux, 13 sont aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi jeudi 254 autres patients des hôpitaux qui sont atteints de la COVID-19 :

134 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

120 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

La province signale que 401 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

Île-du-Prince-Édouard

Le nombre d’hospitalisations causées par la COVID-19 a légèrement diminué à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y a jeudi 12 patients qui sont à l’hôpital après y avoir été admis pour cette maladie, dont deux qui se trouvent aux soins intensifs. C’est trois patients de moins que la veille.

Il y a aussi trois autres patients des hôpitaux — cinq de moins que la veille — qui ont été déclarés positifs à la COVID-19, mais qui sont soignés pour un autre problème de santé.

Le ministère de la Santé signale mercredi la découverte de 186 nouveaux cas de la maladie. En tenant compte des gens qui se sont rétablis après avoir eu la COVID-19, le nombre de cas actifs a augmenté légèrement, passant de 2253 à 2283.