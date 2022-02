Un monument commémoratif permanent pour Samwel Uko en 2023

Le groupe Black in Sask espère être en mesure d'ériger un monument commémoratif permanent en l’honneur de Samwel Uko, un joueur de football originaire d'Abbotsford décédé à 20 ans le 21 mai 2020.

Une installation temporaire pour célébrer sa mémoire, faite à la main et composée de fleurs et d'objets divers, a été saccagée la fin de semaine dernière. Elle se trouvait près de l’endroit où le corps de l'athlète a été retrouvé, dans le nord du parc Wascana à Regina, le long de la berge et à proximité de la rue Broad.

Ça nous a dérangés, mais ça ne nous a pas surpris, a déclaré la conseillère auprès de Black in Sask, Muna DeCiman. En tant que personne racisée, on s’attend toujours à ce genre de chose.

L’organisme souhaite y installer un banc et une plaque en l’honneur du jeune homme. C'est un projet coûteux et un but à long terme, que l'organisme espère pouvoir réaliser d’ici 2023, dit Muna DeCiman.

Les fleurs et autres objets déposés pour rendre hommage à Samwell Uko ont été saccagés la fin de semaine dernière. Photo : Gracieuseté

La conseillère municipale réginoise, Cheryl Stadnichuk, affirme avoir été choquée par cet acte de vandalisme.

« C’était très clairement un hommage, le geste est vraiment irrespectueux. » — Une citation de Cheryl Stadnichuk, conseillère municipale de Regina

Selon la famille du défunt, Samwel Uko se serait suicidé après qu'on lui ait refusé l’accès à l'hôpital général de Regina, alors qu’il demandait de l’aide pour des problèmes de santé mentale.

Une enquête publique concernant sa mort était prévue en septembre dernier, mais a été repoussée dans la foulée d’inquiétudes concernant la COVID-19.

