La frénésie entourant les jetons non fongibles, là pour rester?

Le marché des jetons non fongibles (ou non fungible tokens, en anglais) est en pleine ébullition, avec des transactions dépassant les 40 milliards de dollars l’an dernier. Mais comme c’est le cas pour les cryptomonnaies, les risques entourant ces fameux NFT sont très élevés.

Vous avez peut-être entendu parler du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a vendu son premier gazouillis pour 2,9 millions de dollars américains ou encore de ces illustrations de singes en format JPEG qui se vendent pour des centaines de milliers de dollars.

Il s’est vendu toutes sortes de jeton non fongible NFT à des prix vertigineux : un montage photo numérique pour 70 millions de dollars, une vidéo de 10 secondes pour 6,6 millions, des GIF de chats et même une chronique du New York Times.

L'exposition immersive Machine Hallucinations — Space: Metaverse de l'artiste Refik Anadol a été convertie en jetons non fongibles, vendus en octobre dernier pour l'équivalent de 6,4 millions de dollars canadiens. Photo : Reuters / Tyrone Siu

S'agit-il d'une popularité passagère ou d'une tendance de fond? L’engouement pour les jeton non fongible NFT ne semble pas être qu’un feu de paille, selon Julien Brault, fondateur et président-directeur général pdg de la plateforme financière Hardbacon.

Il explique que les investisseurs sont souvent séduits par la garantie d'exclusivité des jetons non fongibles, qui sont par définition tous uniques et irremplaçables. Les jeton non fongible NFT sont essentiellement des certificats d’authenticité, propulsés par la technologie des chaînes des blocs (« blockchain »).

C'est un phénomène qui est similaire à celui de la cryptomonnaie. Il y a de la spéculation, les gens voient le prix de ces jetons augmenter, raconte M. Brault. Tout le monde se garroche pour investir en espérant que ça va faire de l'argent.

L’entrepreneur québécois Julien Haroun, actif depuis longtemps dans les marchés boursiers et les cryptomonnaies, a décidé d'investir l'ensemble de son portefeuille dans les jetons non fongibles.

Je suis allé all in, dit-il, parce que c'est là que je voyais la plus grande opportunité.

« Tout ce qui se passe dans le monde des jeton non fongible NFT , c'est tout ce qui se passe dans la crypto, mais sur les stéroïdes. » — Une citation de Julien Haroun, investisseur

Il aime pouvoir investir dans un système plus transparent , sans barrières institutionnelles, tout en accédant à une communauté d’internautes.

L'entrepreneur montréalais Julien Haroun a réinvesti l'ensemble de son portefeuille en jetons non fongibles. Photo : Julien Haroun

Il souligne que plusieurs grandes personnalités sont devenues adeptes de collections de jetons non fongibles, ce qui leur donne accès à des groupes de discussion exclusifs où tous les membres peuvent interagir.

Quand tu as un Bored Ape, tu es dans le même Discord [une plateforme de communication] que Steph Curry, Dave Chappelle, Eminem, Britney Spears, Jimmy Fallon, Paris Hilton. C'est ça qui fait en sorte souvent que la valeur explose.

Nouveaux revenus pour les artistes et les influenceurs

Sonia Rayat s’est aussi convertie aux jeton non fongible NFT ces derniers mois, en investissant dans quelques projets. Littéralement n’importe quoi peut être rentable , s’exclame-t-elle.

L’entrepreneure torontoise a lancé cette semaine la plateforme Social NFT, un marché en ligne pour la vente de jetons non fongibles dérivés des réseaux sociaux.

L'entrepreneure torontoise Sonia Rayat a lancé cette semaine la plateforme Social NFT, un marché en ligne pour la vente de jetons non fongibles dérivés des réseaux sociaux. Photo : Sonia Rayat

Les utilisateurs peuvent mettre en vente, par exemple, certaines de leurs photos Instagram ou des vidéos TikTok. Un système de redevances leur permet d'empocher des revenus passifs à chaque revente.

« Vous pouvez non seulement gagner de l'argent avec une œuvre d'art, mais aussi grâce à votre popularité. » — Une citation de Sonia Rayat, cofondatrice de la plateforme Social NFT

Le groupe rock canadien Our Lady Peace a vendu son dernier album, Spiritual Machines 2, d'abord sous forme de jetons non fongibles. Les 500 jeton non fongible NFT se sont vendus comme des petits pains chauds.

C’est un carrefour entre la musique et la technologie et nous voulons profiter du blockchain pour bâtir des communautés plus fortes et changer la façon dont nous distribuons la musique , indiquait le chanteur Raine Maida, le mois dernier.

C'est une première et nous remercions tous nos fans d'avoir franchi cette étape avec nous.

Cette murale à Toronto met en vitrine le nouvel album Spiritual Machines 2 du groupe rock Our Lady Peace, vendu d'abord en octobre dernier sous forme de jetons non fongibles. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Quel avenir pour les NFT?

Les jetons non fongibles transforment aussi l’industrie des jeux vidéo, ainsi que le fameux métavers , ce monde virtuel dans lequel des internautes achètent déjà des maisons et des terrains.

La jeune pousse torontoise Oly Sport a créé un jeu de courses de chevaux, où les joueurs peuvent interagir, élever leurs animaux et les échanger.

C'est un peu comme le jeu Sims, mais pour les courses de chevaux. Il est possible de vendre ses chevaux pour 10 000 $ à 100 000 $ , affirme le fondateur Jimmy Chan.

Bien que l’Ontario soit la première province au pays à autoriser les casinos en ligne, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, la plus importante au monde, y est toujours interdite.

« Le Canada est franchement en train de manquer le bateau. Il y a beaucoup de règles et de lourdeurs administratives. » — Une citation de Jimmy Chan, fondateur et pdg, Oly Sport

Par conséquent, l’entrepreneur de 27 ans n’a pas le choix d’aller courtiser des joueurs et des investisseurs ailleurs dans le monde. Par ailleurs, près des trois quarts des investisseurs de sa compagnie sont en Asie.

L'entreprise Oly Sport a développé un jeu de courses de chevaux en réalité virtuelle, où il est possible d'échanger des jetons non fongibles. Photo : Oly Sport

Mais tous ces biens numériques — que ce soit une écurie, une œuvre d’art ou un lopin de terre — conserveront-ils leur valeur?

Tout dépendra de l’offre et de la demande, souligne Julien Haroun, qui produit régulièrement des vidéos pour avertir ses abonnés des risques entourant les jeton non fongible NFT .

C'est illiquide, c'est dangereux. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont voir ça sur les médias sociaux. Ils vont voir qu'il y a des jeunes de 16 ans qui font des millions, mais la réalité de la chose, c'est qu’ils ont fait de bons coups , dit-il.

Il souligne que les plateformes d’échange et les collections de NFT imposent des frais lors de chaque transaction. Par exemple, Bored Ape va charger 7,5 % et OpenSea, la plateforme où tu achètes, va te charger 2,5 %. Ça veut dire que, juste là, tu vas perdre 10 %. S'il y a une guerre de prix plancher, tu peux perdre beaucoup d'argent , avertit-il.

M. Haroun ajoute que l’optimisme des propriétaires de jetons non fongibles est très sensible aux fluctuations dans le marché des cryptomonnaies. Quand la valeur du bitcoin ou de l’ethereum s’effondre, comme c’est le cas actuellement, les gens commencent à avoir peur, dit-il.

Il invite les internautes à faire leurs recherches et à ne pas céder à la tentation des achats compulsifs.

Julien Brault, fondateur et pdg de Hardbacon, une application de gestion financière Photo : Radio-Canada / Cécile Archer

Ça se peut qu'une collection qui est très populaire aujourd'hui, que tout le monde s'arrache, peut-être que la prochaine génération va trouver ça sans intérêt, un singe qui est en train de s'ennuyer , affirme Julien Brault de Hardbacon.