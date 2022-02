Beaucoup de sébastes de plus petite taille dans le fjord du Saguenay cet hiver

Selon le spécialiste et chroniqueur de pêche Rémi Aubin, jusqu'à quatre prises sur cinq de ce poisson orangé emblématique sont de petite taille dans le Saguenay. Peu importe la longueur du poisson pêché, la limite quotidienne pour cette espèce demeure à cinq.

C’est un poisson qui a une croissance très lente, actuellement on tombe avec les adolescents. Les sébastes qu’on prend dans le Saguenay, à plus de 80 %, ont entre huit et dix pouces de longueur. Ils sont bons à manger, ils sont plus petits, donc on en garde un petit peu plus à la fin de la semaine pour faire un repas. On demande aux gens justement de ne pas les remettre à l’eau, parce que ce n’est pas un poisson qui résiste bien à la décompression , a indiqué celui qui est également président de l’organisme Promotion Pêche.

Selon Rémi Aubin, les connaissances s’accumulent sur ce poisson, qui peut avoir un impact sur d’autres espèces.

Il y a tellement de petits sébastes dans le Saint-Laurent que même les pêcheurs de crevettes s’en ressentent, car ça a même un impact et une incidence sur la population des crevettes. C’est intéressant parce que présentement pour les recherches qui se font sur les sébastes à l’Institut Maurice-Lamontagne, ils ont conservé les spécimens vivants dans des aquariums pour les étudier. C’est vraiment intéressant d’avoir beaucoup d’informations de leur part aussi pour le suivi , a-t-il enchaîné, lors d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil, jeudi matin.

La pêche récréative hivernale au poisson de fond se terminera le 6 mars 2022 à minuit.

Selon des informations de Nicolas St-Pierre