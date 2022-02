Desjardins ferme ses centres de services de Normétal et Taschereau

Ces centres étaient fermés temporairement depuis le 29 décembre dernier, en raison des impacts de la pandémie. Ils ne rouvriront finalement pas leurs portes.

Ces fermetures temporaires n’ont pas de lien avec les fermetures définitives. Là, on parle vraiment d’une analyse exhaustive, d’une décision difficile que le conseil d’administration a prise. On regarde les habitudes transactionnelles de nos membres, et c’est là qu’on s’est rendu compte dans l’analyse, que l’achalandage avait beaucoup diminué pour ces deux comptoirs de services , affirme Linda Dubé, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest.

Linda Dubé, directrice générale de la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest. Photo : Gracieuseté

Cette dernière rappelle qu’au sein du Mouvement Desjardins, pas moins de 98 % des transactions sont maintenant effectuées ailleurs qu’au comptoir. La Caisse de l’Abitibi-Ouest assure que les quelque 80 membres de chaque centre qui utilisaient exclusivement les services au comptoir seront accompagnés dans leur transition vers d’autres services.

Les dirigeants et toute l’équipe de la Caisse, les 74 employés, on a vraiment à cœur d’accompagner ces personnes dans le changement. On va prendre rendez-vous avec eux, pour regarder quel type de transactions ils font, déterminer quels sont leurs réels besoins, et leur présenter des solutions alternatives , assure Linda Dubé.

Vers d’autres centres

Les membres de Normétal devront dorénavant se déplacer à Dupuy pour avoir accès à un guichet automatique et à La Sarre pour des services transactionnels au comptoir. Ceux de Taschereau devront se rendre à Macamic ou La Sarre. Ils devaient déjà se déplacer vers ces centres pour obtenir d’autres services de Desjardins.

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest assure aussi que les citoyens de ces deux municipalités pourront continuer de bénéficier du Fonds d’aide au développement du milieu, qui a distribué 340 000 $ à 115 projets et événements l’an dernier.

Cette fermeture affecte une seule employée, qui a été relocalisée vers l’un des trois autres centres de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest.

Consternation à Normétal

La fermeture du centre de services de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-l’Ouest suscite la déception à Normétal. Le maire Roger Lévesque affirme que cette décision vient affaiblir davantage sa municipalité déjà dévitalisée.

En tant que maire, je peux vous dire que la municipalité et le conseil, on n’est pas contents. Les gens ne sont pas contents non plus. Et c’est malheureux, on dirait que depuis un certain temps, tout ferme dans les petites municipalités. C’est une grosse entreprise, les caisses populaires Desjardins, et on sait tous que ça s’en va vers la technologie, mais c’est triste pour nous autres , déplore-t-il.

Le centre de services de Normétal est situé dans un édifice qui appartient à la Municipalité. Photo : Gracieuseté

Pour le maire de Normétal, cette décision est d’autant plus désolante qu’elle affecte plus particulièrement les personnes âgées dans sa municipalité.

Nous autres, c’est pour les personnes âgées qui ne se déplacent pas, qui n’ont pas de moyens de transport. Ça nous affecte beaucoup à Normétal, qui est quand même une municipalité assez vieillissante. On aurait aimé garder ça. On est une municipalité éloignée, alors les services qu’on a, on aimerait les garder , fait valoir Roger Lévesque.

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest compte 21 688 membres répartis dans trois centres de services situés à La Sarre, Macamic et Palmarolle. Ils détiennent un actif de 753,5M $.